Japonya medyası: Başbakan Şinzo Abe sağlık sorunları nedeniyle istifa edecek - Son Dakika
BBC

Japonya medyası: Başbakan Şinzo Abe sağlık sorunları nedeniyle istifa edecek

Japonya Devlet Televizyonu NHK, Başbakan Şinzo Abe'nin sağlık sorunları nedeniyle istifa etmeye hazırlandığını duyurdu.

Japonya medyası: Başbakan Şinzo Abe sağlık sorunları nedeniyle istifa edecek, System.String[]

Japonya Devlet Televizyonu NHK, Başbakan Şinzo Abe'nin sağlık sorunları nedeniyle istifa etmeye hazırlandığını duyurdu.

İki hafta içinde iki defa hastaneye girip 8 saate yakın teste tabi tutulan Abe'nin bugün basının önüne çıkıp konuyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyordu.

Bu toplantıdan önce gelen istifa edeceği ile ilgili haberler, 65 yaşındaki Japon liderin sağlık sorununun ciddiyetine işaret ediyor.

Strese bağlı ülseratif kolit hastalığından muzdarip Abe'nin 5 aydır tek bir gün bile tatil yapmadan çalıştığı biliniyor.

Başında bulunduğu iktidardaki Liberal Demokrat Parti'den (LDP) 8 yıl önce Başbakan seçilen ve geçen hafta Japonya'nın bu görevde en uzun kalan politikacısı olarak bu ünvanı büyük amcası Eisaku Sato'nun elinden alan Abe'nin görev süresinin bitmesine daha henüz bir yıl vardı.

Ancak Japonya'nın koronavirüs mücadelesinde Abe'nin etkin bir liderlik göstermeyip sorumluluklarını yerine getirmediğini düşünen kamuoyunda Abe'ye olan destek son anketlere göre yüzde 30 civarına kadar geriledi.

Abe en son Haziran ayında yaptığı basın toplantısında beri koronavirüsle ilgili resmi bir açıklama yapmamıştı.

Geçmişteki sağlık sorunları

Aslında bu, Abe'nin gençliğinden beri çektiği aynı sağlık sorunu nedeniyle başbakanlıktan ilk istifa etmek zorunda kalışı değil.

Abe, daha önce de ülseratif kolit sorunu nedeniyle 2007'de görevinden istifa etmiş ancak daha sonra yeni geliştirilen ilaç ve tedavi sayesinde hastalığını kontrol altına alıp 2012'de görevine geri dönmüştü.

Yıllardır deflasyon ve ekonomik durgunlukla savaşan Japon ekonomisini canlandırmak için tüketimi artırmak ve mali politikaları gevşetmeye odaklı kendi adıyla anılan "Abenomics" planı bir türlü istediği sonucu vermeyen, hayalini kurduğu Japon ordusuna daha fazla güç kazandırmaya yönelik anayasal reformları da hayata geçiremeyen Abe'nin sonunda yorulduğu konuşuluyor.





Yerine kim gelecek?

Abe istifa ederse LDP'nin yeni lideri seçilene dek Başbakanlık görevini geçici olarak Başbakan Yardımcısı Taro Asonun üstlenmesi bekleniyor.

Şu an için Şinzo Abe'nin yerine gelmesi beklenenler arasında en güçlü adaylardan biri şu an Savunma Bakanı olarak görev yapan eski Dışişleri Bakanı Taro Kono.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da yakından tanıdığı ve bildiği Kono, deneyimli bir politikacı.

Ancak en az onun kadar ilgi çeken birisi ise 39 yaşındaki karizmatik ve genç Çevre Bakanı Şinjiro Koizumi.

Eski Başbakanlardan "Aslan Yürekli" lakaplı Junichiro Koizumi'nin oğlu olan Şinjiro, Ocak ayında baba olduktan sonra eşine yardım amacıyla babalık izni alacağını söyleyerek Japon kamuoyunun takdirini kazanmıştı.

Japonya, Japon, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 10:07

Son Dakika Dünya Japonya medyası: Başbakan Şinzo Abe sağlık sorunları nedeniyle istifa edecek - Son Dakika Dünya

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