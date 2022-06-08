Söz konusu yorumu "maaş zamlarına yönelik ihtiyaca dikkat çekmek" için kullandığını kaydeden Kuroda, buna rağmen tüketicilerin "fiyat artışlarını kabul etmeye zorlandıkları" şeklinde anlaşıldığını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda 'tüketiciler zamlara toleranslı' yorumunu geri çekti - Son Dakika

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