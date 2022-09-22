Japonya Merkez Bankası ultra geniş para politikasını sürdürecek - Son Dakika
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Japonya Merkez Bankası ultra geniş para politikasını sürdürecek

22.09.2022 08:13
Japonya Merkez Bankası ultra geniş para politikasını sürdürecek

Japonya Merkez Bankası (BoJ) ultra geniş para politikasını devamına karar verdi, ABD Doları karşısında Japon Yeni 145 bandının üzerini gördü.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) ultra geniş para politikasını devamına karar verdi, ABD Doları karşısında Japon Yeni 145 bandının üzerini gördü.

İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Toplantısı'nın ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) gösterge faiz oranını 75 baz puan artırmasının yankıları sürüyor.

Fed kararı sonrası gözlerin çevrildiği BoJ, Para Politikaları Kurulu toplantısı sonrası, halihazırda izlediği ultra geniş para politikasının devamına karar verdiğini duyurdu.

Buna göre kısa vadeli faiz oranları eksi yüzde 0,1'de tutuldu ve 10 yıllık Japon devlet tahvili getirilerinin yüzde sıfır civarında yönlendirilmesine karar verildi.

Yüzde 20 değer kaybı

Japon Yeni ise 1998 sonrası değer kaybını sürdürdü. BoJ'un kararı sonrası ABD Doları karşısında Japon Yeni "psikolojik görülen 145 seviyesini" yeniden zorladı.

Dövizlerdeki dalgalanmalara karşı "yeterli dikkatin gösterildiğini" açıklayan BoJ, ihtiyaç duyulması halinde daha fazla gevşeme adımları atılacağını kaydetti.

Kamu yayıncısı NHK, Japon Yeni'nin, 2022 başından bu yana dolar karşısında değerinin yaklaşık yüzde 20'sini kaybettiğini belirtti.

Söz konusu karar, BoJ'un kısa vade faiz artırımını reddederek, halihazırda izlediği yüzde 2 enflasyon hedefinin sürdürülebilir başarısına odaklandığı şeklinde yorumlandı.

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Kaynak: AA

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