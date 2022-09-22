Buna göre kısa vadeli faiz oranları eksi yüzde 0,1'de tutuldu ve 10 yıllık Japon devlet tahvili getirilerinin yüzde sıfır civarında yönlendirilmesine karar verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Japonya Merkez Bankası ultra geniş para politikasını sürdürecek - Son Dakika

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