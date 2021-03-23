Japonya Merkez Bankası, Borsa Yatırım Fonları alım stratejisinde değişikliğe gitti - Son Dakika

Japonya Merkez Bankası, Borsa Yatırım Fonları alım stratejisinde değişikliğe gitti

23.03.2021 11:53
Japonya Merkez Bankası, Borsa Yatırım Fonları alım stratejisinde değişikliğe gitti, System.String[]

Japonya Merkez Bankası (BoJ), 1 Nisan'dan itibaren sadece TOPIX endeksindeki Borsa Yatırım Fonları'ndan (ETF) alım gerçekleştireceğini, Nikkei endeksleriyle bağlantılı ETF'lerden alım yapmayacağını duyurdu.

Japonya Merkez Bankası (BoJ), 1 Nisan'dan itibaren sadece TOPIX endeksindeki Borsa Yatırım Fonları'ndan (ETF) alım gerçekleştireceğini, Nikkei endeksleriyle bağlantılı ETF'lerden alım yapmayacağını duyurdu.

BoJ'un, ETF alımlarında bundan sonraki süreçte izlenecek yola ilişkin açıklaması, bankanın resmi internet sitesinde yayımlandı.

Açıklamada, bankanın 18-19 Mart'ta gerçekleştirilen son para politikası toplantısında, ETF ile Japon gayrimenkul yatırım fonlarının (J-REIT) alımları için koşul ve temel ilkelerin değiştirilmesine karar verildiği anımsatılarak, "Bu karar doğrultusunda, satın alınacak her bir ETF miktarında değişiklik yapılacak ve 1 Nisan 2021'den itibaren ETF satın alımları farklılaştırılacaktır. Bu kapsamda, ETF alımları sadece TOPIX endeksinden yapılacak, Nikkei 225 ile Nikkei 400 endeksiyle bağlantılı alımlar kaldırılacaktır." ifadelerine yer verildi.

BoJ, daha önce ETF alımlarının yüzde 75'ini TOPIX endeksindeki, yüzde 25'ini de Nikkei 225 ile Nikkei 400 endekslerindeki fonlardan yapıyordu. Son durumda, ETF satın alımlarının tamamı TOPIX endeksindeki ETF'lerden gerçekleştirilecek.

BoJ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla 27 Nisan 2020'de yıllık 12 trilyon yen ETF ve yıllık 180 milyar yen J-REIT alımı gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Banka, son para politikası toplantısında ise ETF alımına ilişkin 6 trilyon yenlik alım hedefini metinden çıkarmış, yaklaşık 12 trilyon yenlik üst limiti korumuştu.

BoJ'un ETF alımlarının, pay piyasalarındaki istikrarsızlığı azalttığı, hisse senedi fiyatlarındaki aşağı yönlü baskıyı dengeleyici olduğu değerlendiriliyor.

Merkez Bankası, Japonya, Yatırım, Borsa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Japonya Merkez Bankası, Borsa Yatırım Fonları alım stratejisinde değişikliğe gitti - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Fal ve büyü vurgunu! Talihsiz kadın 625 bin lirayı böyle kaptırdı İçişleri Bakanı Soylu, savaş mağduru çocukları hatırlatıp Avrupa ülkelerine yüklendi: Kusura bakmayın, bunlar çıplak gerçekler Kaybolan oğlunun cesedi denizde bulundu! Acılı annenin feryadı yürekleri dağladı Ermenilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında dava açılan Murat Övüç beraat etti Emeklilerden ek ödeme zammı talebi! Hayata geçerse maaşlar 414 lira artacak Osmanlıca yazılmış 1 asırlık defter görenleri şaşkına çeviriyor İki işçi, gezintiye çıktıkları dağlık alanda buldukları gizemli taşın sırını çözmeye çalışıyor Son Dakika: Borsa İstanbul'da iki kez durdurulan işlemler tekrar başladı
Arturo Vidal, G.Saray'a resmen önerildi! Tüm gözler Terim'in vereceği kararda Arturo Vidal, G.Saray'a resmen önerildi! Tüm gözler Terim'in vereceği kararda         
12:29
Piyasalarda yaşanan dalgalanma sonrası özel bankalar fırsatçılık derdine düştü! Yüzde 26 faiz istediler Piyasalarda yaşanan dalgalanma sonrası özel bankalar fırsatçılık derdine düştü! Yüzde 26 faiz istediler         
12:13
Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Fenerbahçe derbisi sonrası arkadaşlarından özür diledi Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Fenerbahçe derbisi sonrası arkadaşlarından özür diledi         
11:55
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Piyasalardaki dalgalanma sonrası vatandaş 7,5 milyar dolar sattı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Piyasalardaki dalgalanma sonrası vatandaş 7,5 milyar dolar sattı         
11:40
Son dakika! AK Partili Ünal'dan Son dakika! AK Partili Ünal'dan "Kabine değişikliği olacak mı?" sorusuna yanıt: Cumhurbaşkanı yeni bir düzenlemeye gidecektir         
11:28
"Eşofmandan bıktım" diyen Nurgül Yeşilçay, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi         
11:03
Yaşlı çift eve döndüklerinde karşılaştıkları hırsızlar tarafından öldürülmüş Yaşlı çift eve döndüklerinde karşılaştıkları hırsızlar tarafından öldürülmüş         
11:00
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! Kabine bugün ya da yarın değişecek, 3 bakanlık bölünebilir Ankara kulisleri bunu konuşuyor! Kabine bugün ya da yarın değişecek, 3 bakanlık bölünebilir         
10:46
"Andımız okutulsun mu?" anketi! AK Parti ve MHP seçmeninin tercihi netleşti         
09:48
Eski sevgilisinin kaçırıp şiddet uyguladığı Elif, yaşadığı dehşeti anlattı: Yardım istediğimi görünce burnumu kırdı Eski sevgilisinin kaçırıp şiddet uyguladığı Elif, yaşadığı dehşeti anlattı: Yardım istediğimi görünce burnumu kırdı         
09:41
Kadın vekilin sandalyesine oturup kendini tatmin eden bürokrat görevden atıldı Kadın vekilin sandalyesine oturup kendini tatmin eden bürokrat görevden atıldı         
09:11
Yasak Elma'da senaryo tepetaklak oldu! Seyirciler 'rüya' iddiasını duyunca küplere bindi Yasak Elma'da senaryo tepetaklak oldu! Seyirciler 'rüya' iddiasını duyunca küplere bindi         
09:10
Melike İpek Yalova ile Altuğ Gültan tek celsede boşandı Melike İpek Yalova ile Altuğ Gültan tek celsede boşandı         
07:56
Uygun fiyatlı et kuyruğu salgın kurallarını unutturdu Uygun fiyatlı et kuyruğu salgın kurallarını unutturdu         
23:57
Survivor'da yaşanan kavga federasyonu harekete geçirdi! İsmail Balaban'a 'bırak gel' çağrısı Survivor'da yaşanan kavga federasyonu harekete geçirdi! İsmail Balaban'a 'bırak gel' çağrısı         
21:19
Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'u yeniden ekrana taşıyacak Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'u yeniden ekrana taşıyacak         
21:02
Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak         
19:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2021 12:38:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Japonya Merkez Bankası, Borsa Yatırım Fonları alım stratejisinde değişikliğe gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei