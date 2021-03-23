Japonya Merkez Bankası, Borsa Yatırım Fonları alım stratejisinde değişikliğe gitti

Japonya Merkez Bankası (BoJ), 1 Nisan'dan itibaren sadece TOPIX endeksindeki Borsa Yatırım Fonları'ndan (ETF) alım gerçekleştireceğini, Nikkei endeksleriyle bağlantılı ETF'lerden alım yapmayacağını duyurdu.

BoJ'un, ETF alımlarında bundan sonraki süreçte izlenecek yola ilişkin açıklaması, bankanın resmi internet sitesinde yayımlandı.

Açıklamada, bankanın 18-19 Mart'ta gerçekleştirilen son para politikası toplantısında, ETF ile Japon gayrimenkul yatırım fonlarının (J-REIT) alımları için koşul ve temel ilkelerin değiştirilmesine karar verildiği anımsatılarak, "Bu karar doğrultusunda, satın alınacak her bir ETF miktarında değişiklik yapılacak ve 1 Nisan 2021'den itibaren ETF satın alımları farklılaştırılacaktır. Bu kapsamda, ETF alımları sadece TOPIX endeksinden yapılacak, Nikkei 225 ile Nikkei 400 endeksiyle bağlantılı alımlar kaldırılacaktır." ifadelerine yer verildi.

BoJ, daha önce ETF alımlarının yüzde 75'ini TOPIX endeksindeki, yüzde 25'ini de Nikkei 225 ile Nikkei 400 endekslerindeki fonlardan yapıyordu. Son durumda, ETF satın alımlarının tamamı TOPIX endeksindeki ETF'lerden gerçekleştirilecek.

BoJ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla 27 Nisan 2020'de yıllık 12 trilyon yen ETF ve yıllık 180 milyar yen J-REIT alımı gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Banka, son para politikası toplantısında ise ETF alımına ilişkin 6 trilyon yenlik alım hedefini metinden çıkarmış, yaklaşık 12 trilyon yenlik üst limiti korumuştu.

BoJ'un ETF alımlarının, pay piyasalarındaki istikrarsızlığı azalttığı, hisse senedi fiyatlarındaki aşağı yönlü baskıyı dengeleyici olduğu değerlendiriliyor.