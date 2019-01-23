Son Dakika Haberleri: Japonya Merkez Bankası Faiz Oranını Değiştirmedi

Japonya Merkez Bankası Faiz Oranını Değiştirmedi

15 dakika önce

Japonya Merkez Bankası (BoJ), bu ayki toplantısında faiz oranını, beklendiği gibi değiştirmedi.

Japonya Merkez Bankası Faiz Oranını Değiştirmedi, System.String[]
Japonya Merkez Bankası (BoJ), bu ayki toplantısında faiz oranını, beklendiği gibi değiştirmedi.

BoJ'un faiz toplantısının ardından yapılan açıklamada, faiz  oranının "yüzde -0.10" olarak kalmasına karar verildiği belirtildi.

BoJ 2018 yılına ilişkin ekonomik büyüme öngörüsünü, Ekim ayında belirlediği yüzde 1.4 düzeyinden yüzde 0.9 düzeyine çekti.

BoJ faizi en son 2016 yılı Ocak ayında "yüzde 0.0 -0.10" aralığından bugünkü eksi düzeyine indirdi ve sonraki 22 toplantıda bir değişikliğe gitmedi. Japonya'da tüketici fiyatları yıllık yüzde 0.3 düzeyinde bulunuyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:18 Kaynak: DHA

Merkez Bankası, Japonya, Ekonomi
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