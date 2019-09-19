Japonya Merkez Bankası faizi değiştirmedi
17 dakika önce
BOJ'un para politikasını degiştirmedi, Ekim ayında politikasını gevşetme olasılığına işaret etti.
BOJ'un para politikasını degiştirmedi, Ekim ayında politikasını gevşetme olasılığına işaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:15
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