Son Dakika Haberleri: Japonya Merkez Bankası faizi değiştirmedi
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Japonya Merkez Bankası faizi değiştirmedi

17 dakika önce

BOJ'un para politikasını degiştirmedi, Ekim ayında politikasını gevşetme olasılığına işaret etti.

Japonya Merkez Bankası faizi değiştirmedi, System.String[]

BOJ'un para politikasını degiştirmedi, Ekim ayında politikasını gevşetme olasılığına işaret etti.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:15 
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