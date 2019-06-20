Japonya Merkez Bankası, para politikasını değiştirmedi
57 dakika önce
Politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bırakan BoJ, parasal tabanın yıllık 80 trilyon yen artırılması programını da sabit tuttu.
Politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bırakan BoJ, parasal tabanın yıllık 80 trilyon yen artırılması programını da sabit tuttu. Banka, karar metninde kullandığı ifadeleri de koruyarak sözlü yönlendirmesini değiştirmedi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:38
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