Son Dakika Haberleri: Japonya Merkez Bankası, para politikasını değiştirmedi
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Japonya Merkez Bankası, para politikasını değiştirmedi

57 dakika önce

Politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bırakan BoJ, parasal tabanın yıllık 80 trilyon yen artırılması programını da sabit tuttu.

Japonya Merkez Bankası, para politikasını değiştirmedi, System.String[]
Politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bırakan BoJ, parasal tabanın yıllık 80 trilyon yen artırılması programını da sabit tuttu. Banka, karar metninde kullandığı ifadeleri de koruyarak sözlü yönlendirmesini değiştirmedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:38 
Ekonomi
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