Japonya Merkez Bankası, para politikasını değiştirmedi

Politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bırakan BoJ, parasal tabanın yıllık 80 trilyon yen artırılması programını da sabit tuttu.

Politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bırakan BoJ, parasal tabanın yıllık 80 trilyon yen artırılması programını da sabit tuttu. Banka, karar metninde kullandığı ifadeleri de koruyarak sözlü yönlendirmesini değiştirmedi.

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