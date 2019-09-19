Japonya Merkez Bankası para politikasını değiştirmedi

Japonya Merkez Bankası (BoJ), faizlerde ve Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasında değişikliğe gitmezken, yurt dışı ülkelerdeki yavaşlamanın ekonomik faaliyet ve enflasyon görünümü üzerindeki etkilerinin ekim ayında inceleneceği mesajını verdi.

BoJ'un dün başlayan ve bugün sona eren para politikası toplantısında alınan kararlar açıklandı.



Buna göre, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bırakan BoJ, parasal tabanın yıllık 80 trilyon yen artırılması programını da sabit tuttu. Söz konusu karar, 2'ye karşı 7 oy ile alındı. Karara karşı oy kullanan kişiler ise Goushi Kataoka ile Yutaka Harada oldu.



Karar metninde, Japonya ekonomisinin, ihracat ve üretimin diğer ülkelerdeki yavaşlamadan etkilenmesine karşın gelirden harcamaya kadar verimli bir döngü içinde ılımlı büyüme trendine devam ettiği belirtildi.

Denizaşırı ülkelerde ise yavaşlamanın sürdüğü, bu nedenle ihracatta bazı zayıflıklar gözlendiği aktarılan metinde, yurt dışı kaynaklı riskler, "ABD makroekonomi politikaları ve bunun küresel finansal piyasalara etkisi, ticarette korumacı yaklaşım ve bunun yansımaları, gelişmekte olan ve emtia ihracatçısı ülkelerdeki gelişmeler, Brexit ve jeopolitik riskler." şeklinde sıralandı.

Metinde, BoJ'un yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşana kadar Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasına devam edeceği vurgusu yinelenerek, şunlar kaydedildi:

"Hem finansal koşullar hem de ekonomik faaliyet ve fiyat gelişmelerini göz önünde bulundurarak fiyat istikrarı hedefine ulaşma yönündeki ivmenin korunması amacıyla gerektiğinde uygun politika ayarlamaları yapılacaktır. BoJ, yurt dışı ekonomiler de dahil olmak üzere ekonomik faaliyet ve fiyat gelişmelerindeki belirsizlikler ile planlanan tüketim vergisi artırımının etkilerini dikkate alarak mevcut çok düşük seviyedeki kısa ve uzun vadeli faizleri en az 2020 bahar aylarına kadar sürdürmeyi hedeflemektedir.

Son zamanlarda, yurt dışı ekonomilerde yavaşlamaların gözlenmeye devam ettiği ve olumsuz yöndeki risklerinin arttığı göz önüne alındığında,

banka, fiyat istikrarı hedefine ulaşma momentumunun kaybedilme ihtimaline daha fazla dikkat etmenin gerekli olduğuna karar verdi. Bu durumu göz önünde bulundurarak, banka beklentilerini güncelleyeceği bir sonraki kurul toplantısında ekonomik faaliyet ve enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeleri yeniden inceleyecektir."

BoJ'un bir sonraki para politikası kurulu toplantısı, 30-31 Ekim'de gerçekleştirilecek.