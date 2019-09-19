Japonya Merkez Bankası para politikasını değiştirmedi
2 saat önce
BoJ, faizlerde ve Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasında değişikliğe gitmezken, yurt dışı ülkelerdeki yavaşlamanın ekonomik faaliyet ve enflasyon görünümü üzerindeki etkilerinin ekim ayında inceleneceği mesajını verdi.
BoJ, faizlerde ve Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasında değişikliğe gitmezken, yurt dışı ülkelerdeki yavaşlamanın ekonomik faaliyet ve enflasyon görünümü üzerindeki etkilerinin ekim ayında inceleneceği mesajını verdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:05
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