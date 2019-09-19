Son Dakika Haberleri: Japonya Merkez Bankası para politikasını değiştirmedi
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Japonya Merkez Bankası para politikasını değiştirmedi

2 saat önce

BoJ, faizlerde ve Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasında değişikliğe gitmezken, yurt dışı ülkelerdeki yavaşlamanın ekonomik faaliyet ve enflasyon görünümü üzerindeki etkilerinin ekim ayında inceleneceği mesajını verdi.

Japonya Merkez Bankası para politikasını değiştirmedi, System.String[]

BoJ, faizlerde ve Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasında değişikliğe gitmezken, yurt dışı ülkelerdeki yavaşlamanın ekonomik faaliyet ve enflasyon görünümü üzerindeki etkilerinin ekim ayında inceleneceği mesajını verdi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:05 
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