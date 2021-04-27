Japonya Merkez Bankası para politikasını değiştirmedi, enflasyon beklentilerini düşürdü - Son Dakika

Japonya Merkez Bankası para politikasını değiştirmedi, enflasyon beklentilerini düşürdü

27.04.2021 09:03
Japonya Merkez Bankası para politikasını değiştirmedi, enflasyon beklentilerini düşürdü, System.String[]

Japonya Merkez Bankası (BoJ), faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmezken, 2022 mali yılına ilişkin büyüme beklentisini yüzde 3,9'dan yüzde 4'e, enflasyon tahminini yüzde 0,5'ten yüzde 0,1'e revize etti.

Japonya Merkez Bankası (BoJ), faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmezken, 2022 mali yılına ilişkin büyüme beklentisini yüzde 3,9'dan yüzde 4'e, enflasyon tahminini yüzde 0,5'ten yüzde 0,1'e revize etti.

BoJ'un dün başlayan ve bugün sona eren para politikası toplantısında alınan kararlar açıklandı.

Buna göre, banka, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bıraktı. Söz konusu kararı 1'e karşı 8 oyla alan BoJ, sınırsız miktarda devlet tahvili ve yıllık 12 trilyon yen borsa yatırım fonları (ETF) ile yıllık 180 milyar yen Japon gayrimenkul yatırım fonları (J-REIT) alımına devam edeceğini duyurdu.

Bankanın karar metninde, yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşana kadar Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasına devam edileceği vurgulanarak, "Yıllık enflasyon yüzde 2 hedefini aşana ve istikrarlı bir şekilde hedefin üzerinde kalana kadar parasal tabanın genişletilmesine devam edeceğiz." denildi.

BoJ'un, ağırlıklı olarak firmaların finansmanını desteklemeye ve finansal istikrarını sürdürmeye devam edeceği vurgulanan metinde, "Şimdilik banka, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisini yakından takip edecek ve gerekirse ek genişleyici önlemler almaktan çekinmeyecektir. Ayrıca, kısa ve uzun vadede faiz oranlarının bugünkü veya daha düşük seviyede kalması beklenmektedir." mesajı ise korundu.

Ekonomik aktivite ve fiyatlara ilişkin görünüm son derece belirsiz

BoJ'un ekonomik aktivite ve fiyat görünümüne ilişkin değerlendirme ve beklentilerinin yer aldığı metin de bankanın sitesinde yayımlandı.

Metinde, Japonya'da ekonomik aktivite seviyesinin, ağırlıklı olarak yüz yüze hizmetler sektörü olmak üzere salgından önceki seviyelerinden daha düşük olmasının beklendiği bildirildi.

Sonraki süreçte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının azalan etkisi, dış talepteki artış, destekleyici finansal koşullar ve hükümetin önlemleriyle ekonominin iyileşmesinin muhtemel olduğu vurgulanan metinde, şunlar kaydedildi:

"Ekonominin bundan sonra, gelirden harcamaya kadar yoğunlaşan bir döngü ile büyümeye devam edeceği öngörülüyor. Enflasyondaki yıllık değişim oranının, Kovid-19 ve cep telefonu ücretlerindeki düşüş öncülüğünde şu an için biraz negatif olması muhtemel. Takip eden süreçte ise enflasyondaki yıllık değişimin, iyileşmeye devam eden ekonomik faaliyet ve cep telefonu ücretlerindeki düşüşün azalmasıyla olumluya dönmesi ve ardından kademeli artması beklenmektedir."

Metinde, bir önceki tahmin dönemi ile kıyaslandığında, öngörülen büyüme oranlarının daha güçlü iç ve dış talep dolayısıyla 2022 mali yılı için daha yüksek seviyede olduğuna işaret edilerek, "Bu ekonomik görünüm raporunda, ekonomik aktivite ve fiyatlara ilişkin görünüm, Kovid-19'un sonuçlarına ve bunların yurt içi ve yurt dışı ekonomiler üzerindeki etkilerine bağlı olarak değişebileceğinden oldukça belirsiz. Kovid-19'un etkisine bağlı olarak ekonomik faaliyete yönelik riskler şu an için aşağı yönlü, ancak projeksiyon döneminin ortası için genellikle dengeli. Fiyatlara yönelik riskler ise aşağı eğimlidir." değerlendirmeleri yapıldı.

Büyüme ve enflasyon beklentileri

Banka, Mart 2022'de bitecek 2021 mali yılına ilişkin enflasyon orta noktası tahminini yüzde 0,5'ten yüzde 0,1'e düşürdü. Aynı döneme ilişkin reel Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSHY) tahminini ise yüzde 4,9'dan yüzde 5'e yükseltti.

Öte yandan banka, Mart 2023'te bitecek 2022 mali yılına ilişkin enflasyon beklentisini yüzde 0,7'den yüzde 0,8'e, büyüme öngörüsünü ise yüzde 1,8'den yüzde 2,4'e revize etti.

Yapılan tahminlere göre, enflasyonun 2023 mali yılında yüzde 1 düzeyinde olacağı beklenirken, bu da 8 yıldır BoJ Başkanlığı görevini yürüten Haruhiko Kuroda'nın ultra gevşek para politikalarına rağmen 10 yıllık zaman diliminde yüzde 2'lik enflasyon hedefini tutturamayacağına işaret ediyor.

Merkez Bankası, Enflasyon, Japonya, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Japonya Merkez Bankası para politikasını değiştirmedi, enflasyon beklentilerini düşürdü - Son Dakika Ekonomi


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