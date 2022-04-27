Japonya Merkez Bankası parasal genişleme politikasını sürdürecek - Son Dakika
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Japonya Merkez Bankası parasal genişleme politikasını sürdürecek

27.04.2022 07:37
Japonya Merkez Bankası parasal genişleme politikasını sürdürecek

Japonya Merkez Bankasının (BoJ) "uzlaştırıcı tutumu" korumak amacıyla parasal genişleme politikasını sürdüreceği bildirildi.

Japonya Merkez Bankasının (BoJ) "uzlaştırıcı tutumu" korumak amacıyla parasal genişleme politikasını sürdüreceği bildirildi.

New York'taki Columbia Üniversitesi'nde konuşan BoJ Başkanı Kuroda Haruhiko, "kaynakları kısıtlı Japonya ekonomisinin" Rusya- Ukrayna Savaşı'nın yan etkilerine daha duyarlı olduğunu söyledi.

Savaşın piyasalara etkisi sonucu yükselen ham madde fiyatlarının, ülkesindeki enflasyonu etkilediğini kaydeden Kuroda, buna karşın BoJ'un halihazırdaki parasal genişleme politikasını sürdüreceğini açıkladı.

Kuroda, "Parasal genişlemedeki ısrarla, ekonomik canlanmayı destekleyecek ve ekonominin pozitif döngüsünü teşvik edeceğiz." diye konuştu.

Öte yandan BoJ'dan yapılan açıklamada, bankanın, uzun vadeli faiz oranlarının yükselmesini önlemek amacıyla sınırsız oranda devlet tahvili alımını sürdüreceği bildirildi.

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Columbia Üniversitesi, New York, Ukrayna, Japonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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