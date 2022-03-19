Japonya Merkez Bankası parasal gevşeme politikalarında değişiklik planlamıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Japonya Merkez Bankası parasal gevşeme politikalarında değişiklik planlamıyor

19.03.2022 08:13
Japonya Merkez Bankası parasal gevşeme politikalarında değişiklik planlamıyor

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kuroda Haruhiko, yüzde 2 enflasyon hedefi doğrultusunda güçlü parasal gevşeme politikasında değişiklik öngörmediklerini bildirdi.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kuroda Haruhiko, yüzde 2 enflasyon hedefi doğrultusunda güçlü parasal gevşeme politikasında değişiklik öngörmediklerini bildirdi.

Kuroda, Para Politikası Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, Rusya- Ukrayna Savaşı sonrası yükselen emtia fiyatlarının Japonya ekonomisi için olumsuz olduğunu söyledi.

Kuroda, ülkede enflasyonun, bankanın hedefi doğrultusunda yüzde 2'ye doğru ilerlemesinin, BoJ'un güçlü parasal gevşeme politikasında değişiklik gerektirmeyeceğini belirtti.

"(Politika) Sıkılaştırma ne gerekli ne de uygun. Çünkü beklenen enflasyonun çoğu, yüksek emtia fiyatları ve ithalat maliyetleri doğuracak." diyen Kuroda, Japon yeninin düşük seyretmesinin ülke enflasyonu üzerindeki etkisinin "oldukça küçük" olduğunu ifade etti.

Kuroda, "ABD ve Avrupa'nın kendi enflasyon durumları temelinde politika uygulamaları doğal ve büyümeyi sürdürmeleri için önemli. Bu, bizim onları takip etmemiz ve faizleri yükseltmemiz anlamına gelmez." dedi.

YORUMLAR
500
Ankete göre Tayvanlıların 'favori yabancı ülkesi' Japonya Ankete göre Tayvanlıların 'favori yabancı ülkesi' Japonya Japon otomobil firmalarının 2021 ülke içi üretimi 45 yılın en düşük seviyesinde Japon otomobil firmalarının 2021 ülke içi üretimi 45 yılın en düşük seviyesinde

Togo Cumhuriyeti, Merkez Bankası, Enflasyon, Japonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya Merkez Bankası parasal gevşeme politikalarında değişiklik planlamıyor - Son Dakika


Son Dakika
07:55 Karşınızda Harry Poter Zelenski! Avrupalı sokak sanatçılarından Ukrayna'ya duvar resimleriyle destek
07:47 İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek?
11:59 Yarı Ukraynalı kardeşlerini ziyarete gitmişti, savaşa yakalandı: İşte 3 kardeşin müthiş kaçış öyküsü
07:34 Her yerde kar var! İşte 19 Mart 2022 hava durumu
06:40 Savaşta 24. gün: Ukrayna, Azak Denizi'ne bağlantısını kaybetti
01:11 Kar İstanbul'u esir aldı! Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti
00:40 Motorine yeni zam! Litre fiyatı 1 lira 96 kuruş arttı
00:22 Erman Toroğlu'ndan yeni tarz! Sol kulağına küpe taktı, sosyal medyada yorum yağdı
00:11 Uzman Çavuş tarafından şiddet gördüğünü ileri sürmüştü! Güvenlik kamerası görüntüleri sonrası doktor hakkında soruşturma başlatıldı
00:07 ABD'den yeni teklif! S-400'ler Ukrayna'ya gönderildiği takdirde F-35 sevkiyatı başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 08:20:55. #1.11#
SON DAKİKA: Japonya Merkez Bankası parasal gevşeme politikalarında değişiklik planlamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement