Japonya, Moğolistan'a, Ukrayna konusunda "uluslararası toplumla hareket et" çağrısı yaptı - Son Dakika
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Japonya, Moğolistan'a, Ukrayna konusunda "uluslararası toplumla hareket et" çağrısı yaptı

03.05.2022 07:22
Japonya, Moğolistan'a, Ukrayna konusunda "uluslararası toplumla hareket et" çağrısı yaptı

Japonya, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşı kınayan Birleşmiş Milletler (BM) tasarısına çekimser kalan Moğolistan'a, uluslararası toplumla uyum içinde hareket etme çağrısı yaptı.

Japonya, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşı kınayan Birleşmiş Milletler (BM) tasarısına çekimser kalan Moğolistan'a, uluslararası toplumla uyum içinde hareket etme çağrısı yaptı.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, ziyaret ettiği Ulanbator'da, Moğolistan Dışişleri Bakanı Batmunkh Battsetseg ile ikili ve bölgesel ilişkileri görüştü.

Hayaşi, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşı kınayan BM tasarısına çekimser kalan Moğolistan'dan, uluslararası toplumla uyum içinde hareket etmesini istedi.

Rusya'nın saldırılarının "uluslararası hukukun açık ihlali" olduğunu belirten Hayaşi, bunun, "uluslararası düzenin temelini sarsacak ciddi bir soruna" yol açtığını ifade etti.

Battsetseg de kriz konusunda "Moğolistan'ın pozisyonuna" yönelik açıklamada bulunarak, Ukrayna'da ateşkesin bir an önce sağlanmasının önemine dikkati çekti.

Görüşmede iki Bakan, genç Moğol bürokratların Japonya'daki okullarda eğitim alabilmesinin sağlanmasına yönelik 260 milyon yenlik (2 milyon dolar) yardım anlaşmasını imzaladı.

Bakan Hayaşi, Moğolistan Başbakanı Luvsannamsrai Oyun-Erdene tarafından da kabul edildi.

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Moğolistan, Japonya, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya, Moğolistan'a, Ukrayna konusunda 'uluslararası toplumla hareket et' çağrısı yaptı - Son Dakika


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