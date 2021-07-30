Japonya, Myanmar'da ordunun 2020 genel seçimlerini geçersiz kılmasına tepkili - Son Dakika

Japonya, Myanmar'da askeri darbe sonrası ordunun, iktidar partisinin göreve geldiği Kasım 2020 genel seçimlerinin geçersiz olduğuna hükmetmesine tepki gösterdi.

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, düzenlediği basın toplantısında, şubatta askeri darbe sonrası Myanmar'daki siyasi gidişatı değerlendirdi.

Motegi, Myanmar ordusunun, ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii'nin partisinin iktidara geldiği genel seçimleri geçersiz kılmasına hükmetmesine karşı çıktı.

"Demokratik süreç" vurgusu yapan Motegi, "Bu hamle tercih edilir değil çünkü Japonya'nın talep ettiği demokratik sürece ivedilikle dönülmesine karşı." dedi.

Motegi, "Önemli olan farklı siyasi duruşlara sahip halk kesimleri arasında diyaloğu teşvik etmektir." diye konuştu.

Seçimlerde hile iddiaları

Myanmar'da 8 Kasım 2020'de düzenlenen genel seçimde ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Suu Çii'nin partisi NLD, Mecliste 238 ve Senatoda 138 sandalye kazanarak iktidarını korumuştu.

Ordunun desteklediği Birlik, Dayanışma ve Kalkınma Partisinin (USDP) lideri Than Htay, oy sayımlarında NLD görevlilerinin birçok sandıkta parti oylarını ikişer, üçer defa sayarak hile yaptığı iddiasında bulunmuştu.

Seçim Komisyonu, hile iddialarının asılsız olduğu ve NLD'nin seçimleri kazandığı yönünde hüküm vermişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 899 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.