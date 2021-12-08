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Japonya, Myanmar devrik lideri Suu Çi'ye hapis cezası verileceği endişesi taşıyor - Son Dakika

Japonya, Myanmar devrik lideri Suu Çi'ye hapis cezası verileceği endişesi taşıyor

08.12.2021 07:35
Japonya, Myanmar devrik lideri Suu Çi'ye hapis cezası verileceği endişesi taşıyor

Japonya, Myanmar askeri yönetiminin ülkenin devrik lideri Aung San Suu Çi'yi hapis cezasına çarptırmasına yönelik "endişe taşıdığını" bildirdi.

Japonya, Myanmar askeri yönetiminin ülkenin devrik lideri Aung San Suu Çi'yi hapis cezasına çarptırmasına yönelik "endişe taşıdığını" bildirdi.

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, düzenlediği basın toplantısında, Şubat 2021 darbesi sonrası Myanmar'ın devrik lideri Aung San Suu Çii'ye verilen hapis cezasına yönelik konuştu.

Hayaşi, "Japonya dahil uluslararası toplum, Myanmar'ın demokratik sisteme ivedilikle geri dönmesini beklerken bu (karar) hoşa gitmeyen bir hamle. Endişeliyiz" ifadelerini kullandı.

76 yaşındaki Suu Çii dahil "gözaltındakilerin salıverilmesi ve şiddetin bir an önce durdurulmasına" yönelik taleplerini yineleyen Hayaşi ülkesinin, Myanmar'daki gidişata yönelik Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ile çalışmayı sürdüreceğini kaydetti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar yaklaşık 1000 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya, Myanmar, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya, Myanmar devrik lideri Suu Çi'ye hapis cezası verileceği endişesi taşıyor - Son Dakika


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