Son Dakika Haberleri: Japonya NATO'nun siber savaş tatbikatına katılacak
Son Dakika Güncel Japonya NATO'nun siber savaş tatbikatına katılacak - Son Dakika

Japonya NATO'nun siber savaş tatbikatına katılacak

7 saat önce

Japonya'nın Kuzey Atlantik İttifakı Örgütünün (NATO) gelecek hafta Estonya'da düzenlenecek siber savaş tatbikatında resmi katılımcı olacağı bildirildi.

Japonya NATO'nun siber savaş tatbikatına katılacak, System.String[]

Japonya'nın Kuzey Atlantik İttifakı Örgütünün (NATO) gelecek hafta Estonya'da düzenlenecek siber savaş tatbikatında resmi katılımcı olacağı bildirildi.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Japonya Savunma Bakanlığı, 2015'ten bu yana gözlemci statüsünde yer aldığı NATO'nun "Siber Koalisyon" tatbikatında bu yıl ilk kez doğrudan katılımcı olacağını duyurdu.

Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, NATO üyesi 29 ülkeden 27'sinin yanı sıra 6 partner ülke ve Avrupa Birliği'nin (AB) yer alacağı tatbikata Asya'dan katılan tek ülkenin Japonya olacağı belirtildi.

Estonya, Japonya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan KYK borcu olan öğrencilere müjde: Çalışma yapıyoruz
3 Avrupa ülkesinde meydana gelen depremlerin ardından Profesör Sözbilir'den Türkiye için tsunami uyarısı Son dakika: Rahmi Turan, Muharrem İnce'yi aradı: Talat Atilla beni oyuna getirdi Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Kamu bankaları tarihinin en büyük kârını açıklayacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 21:25:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Japonya NATO'nun siber savaş tatbikatına katılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]