Japonya Niigata Üniversitesinden NKÜ'ye ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Japonya Niigata Üniversitesinden NKÜ'ye ziyaret - Son Dakika

Japonya Niigata Üniversitesinden NKÜ'ye ziyaret

7 saat önce

Japonya Niigata Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Naoki Harada ve beraberindeki heyet, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.

Japonya Niigata Üniversitesinden NKÜ'ye ziyaret, System.String[]

Japonya Niigata Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Naoki Harada ve beraberindeki heyet, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ziyaret etti.

NKÜ'den yapılan açıklamada Harada'nın "Glocal Age 2020 Japonya- Türkiye Öğrenci Değişim Projesi" hakkında Şahin'e bilgiler verdiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Şahin, değişim programlarını üniversite olarak önemsediklerini ve desteklediklerini ifade etti.

Ziyaret sonrası heyet, NKÜ Ziraat Fakültesi laboratuvarlarında incelemelerde bulundu.

Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Japonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:10 Kaynak: AA
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