Üye Girişi
Japonya'nın 2021 tarım, orman ve deniz ürünleri ihracatında en yüksek seviyeye ulaşıldı - Son Dakika

Japonya'nın 2021 tarım, orman ve deniz ürünleri ihracatında en yüksek seviyeye ulaşıldı

04.02.2022 08:19
Japonya'nın 2021 tarım, orman ve deniz ürünleri ihracatında en yüksek seviyeye ulaşıldı

Japonya'nın geçen yıl tarım, orman ve deniz ürünleri ihracatının ilk kez 1 trilyon Japon Yeni'ni aştığı bildirildi.

Japonya'nın geçen yıl tarım, orman ve deniz ürünleri ihracatının ilk kez 1 trilyon Japon Yeni'ni aştığı bildirildi.

Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanlığı, Japonya'nın Ocak- Aralık 2021 ihracat verilerini açıkladı.

Verilere göre, oran, önceki yıla kıyasla yüzde 25,6 artış gösterdi.

Japonya'nın 12 aylık tarım, orman ve deniz ürünleri ihracatı ilk kez 1,24 trilyon yen (yaklaşık 10,7 milyar dolar) olarak kaydedildi.

Bu oranın yakalanmasında, Kovid-19 salgınında evde geçirilen sürelerde çevrim içi ve perakende siparişlerin artmasının etkili olduğu belirtildi.

Tarım, orman ve deniz ürünleri ihracatının 9 yıldır art arda yükseldiği de vurgulandı.

İhracat kalemlerinde tarım ürünleri 804,3 milyar yen, balıkçılık ürünleri 301,6 milyar yen, ormancılık ürünleri ise 57 milyar yen, düşük katma değerliler ise 75,6 milyar yen olarak kaydedildi.

İhracat destinasyonlarında liste başında Çin yer aldı. 2001'den bu yana ilk kez ilk sıraya yerleşen Çin'e yapılan tarım, orman ve deniz ürünleri ihracatın değeri önceki yıla kıyasla yüzde 35,2 artışla 222,4 milyar (1,93 milyar dolar) yene çıktı.

2030 hedefi 5 trilyon yen

Japonya hükümeti, 2025'te 2 trilyon yenlik, 2030'da ise 5 trilyon yenlik yıllık ihracat hedeflerini yakalamayı istiyor.

Hükümetin 2020'deki 1 trilyon yenlik ihracat hedefine Kovid-19'un ekonomik etkileri yüzünden ulaşılamamıştı.

Önceki yıl bu sahadaki ihracat, 986 milyar yen olarak kayda geçmişti.

YORUMLAR
500

Japon Yeni, İhracat, Japonya, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'nın 2021 tarım, orman ve deniz ürünleri ihracatında en yüksek seviyeye ulaşıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
08:11 Öldürüldüğü eşi için Ece Erken'in uğursuzluğu demişti! Ece Erken'den Seyhan Soylu ve Nihat Doğan'a suç duyurusu
08:08 Gece yarısı kanlı pusu! Müzisyene sokak ortasında kurşun yağdırdılar
08:06 Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Mammadov: Azerbaycan ile Türkiye arasındakine benzer bir ilişki yoktur
07:56 Goldman Sachs'tan şubat ayı enflasyonu tahmini: Yüzde 50'yi aşacak!
07:54 Dolar ne kadar? Euro kaç TL? Güncel döviz kurları
07:42 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! 11 şüpheli ek gözaltı süresi alınmak üzere adliyeye sevk edildi
07:41 Giysi kumbarasından eşya almaya çalışırken yaşamını yitirdi
00:52 Korona yorumuyla gündem olmuştu! Oytun Erbaş: Bu hükümet olmasaydı akademisyen olamazdım
00:50 Laboratuvarda yürütülen çalışmadan tedirgin eden sonuç! Mars'ta ne zaman yaşam olduğunu öğrenmişler
00:33 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price: Türkiye-Ukrayna iş birliği bölgesel istikrarı güçlendiriyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 08:25:27. #1.13#
SON DAKİKA: Japonya'nın 2021 tarım, orman ve deniz ürünleri ihracatında en yüksek seviyeye ulaşıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement