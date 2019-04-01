Son Dakika Haberleri: Japonya'nın 31 Yıl Sonra Değişen İmparatorluk Çağının İsmi Açıklandı

Japonya'nın 31 Yıl Sonra Değişen İmparatorluk Çağının İsmi Açıklandı

2 dakika önce

Japon Hükümeti tarafından yeni imparatorluk çağının adı açıklandı. Reiwa olarak açıklanan isim, Heisei olarak adlandırılan dönemin de bittiğini ifade ediyor.

Japonya'nın 31 Yıl Sonra Değişen İmparatorluk Çağının İsmi Açıklandı, System.String[]
İmparatorluk kökenine hala bağlı olan ve demokratik seçimler yapılmasına rağmen hala imparatoru bulunan Japonya'da yeni dönemin ismi açıklandı. Reiwa döneminin başlamasıyla birlikte Heisei dönemi de sona erdi.

Heisei sözcüğü, "Barış ol" anlamına geliyordu. 1989 yılında, şu anki imparator tahta geçtiğinde Heisei dönemi başlamış ve imparatorluk kayıtlarında bu yıllar Heisei 1, Heisei 2… şeklinde numaralandırılmıştı. Daha önceki dönem ise "Parlayan Japonya" anlamındaki Showa sözcüğüyle isimlendirilmişti.




Bu dönem isimleri Japonya'da resmi yazışmalarda ve günlük yaşamda da kullanılıyor. Öğrencilerin kafasını karıştıran ve dünyanın geri kalanındaki herkes için hayatı zorlaştıran bu tarih sisteminin son halkası Reiwa, kelime anlamıyla "barış/uyum kararı/kanunu/adeti" anlamına gelirken ikinci kanji (Japon harfi) Japonya'yı temsil ediyor.

Bu dönem isimleri, o dönemde yapılan eserleri tanımlamak için de kullanılıyor. Örneğin çoğu 20. yüzyıl Japon anıtı da Showa Dönemi eseri olarak anılıyor. Şu anki dönem, Heisei 31'in sona erdiği 30 Nisan 2019'da bitecek. İmparator Akihito, tahtını veliaht prens Naruhito'ya bırakacak. Naruhito'nun Ekim 2019'da tahta çıkması bekleniyor.




Dönemin ismi, barış ve uyumun düzenle ortaya çıktığını rüzgar ve çiçek yaprakları üzerinden anlayan meşhur bir Japon şiirinden alındı.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:08 

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