Okinawa'da Vali Tamaki seçimlerde güven tazeledi - Son Dakika
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Okinawa'da Vali Tamaki seçimlerde güven tazeledi

12.09.2022 09:11
Okinawa'da Vali Tamaki seçimlerde güven tazeledi

Japonya'nın ABD askeri üslerinin bulunduğu Okinawa adasında kritik eyalet valiliği seçimlerini görevdeki Tamaki Denny kazandı.

Japonya'nın ABD askeri üslerinin bulunduğu Okinawa adasında kritik eyalet valiliği seçimlerini görevdeki Tamaki Denny kazandı.

Güneybatıdaki ada eyaletinde düzenlenen seçimde ana muhalefetin desteklediği 62 yaşındaki bağımsız aday Tamaki, ipi göğüsledi.

1,16 milyon kayıtlı seçmenin yer aldığı Okinawa'da Seçim Kuruluna göre sandığa teveccüh 2018'e kıyasla yüzde 5,3 düşerek yüzde 57,9'a geriledi.

Sandık sonuçlarına göre ana muhalefetin desteklediği Tamaki 339 bin 767 oy, Japon hükümetinin desteklediği Sakima Atsuşi ise 274 bin 844 oy aldı.

Taraftarlarına hitap eden Tamaki, "Okinawa halkının (relokasyon planını durdurma) talebinde bir milim bile sapma olmadı." dedi.

Tamaki ABD askeri üssünün yerinin değiştirilmesi planını durdurmaları için Japon hükümetine çağrılarını sürdüreceğini bildirdi.

"Seçenek olmadığını anlattım"

Sakima ise halkın kararına saygı duyduğunu belirterek, "Okinawalılara yer değiştirme planını kabul etmekten başka seçenek olmadığını anlattım ancak bu destek görmedi." dedi.

Görevdeki valinin galibiyeti, Başbakan Kişida Fumio liderliğindeki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) uzun süredir izlediği üs yer değiştirme planına darbe olarak görülüyor.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, düzenlediği basın toplantısında, seçim sonucuna yönelik "Çözüm, Henoko'ya taşınmak. Süreç ilerliyor." değerlendirmesini yaptı.

Plan

Ada eyaletinde yoğun nüfuslu Ginowan bölgesindeki Futenma Hava Üssü'nün adanın daha az nüfuslu bölgesi Nago ilçesindeki Henoko'ya taşınması planlanıyor.

İktidardaki LDP, planın Japonya-ABD ittifakının caydırıcılık kapasitelerini koruyacağını ve bölge halkına yönelik tehditlere karşı "tek çare" olduğunu savunuyor.

Ada

Japonya yüzölçümünün yüzde 0,6'sını oluşturan Okinawa, ülke genelinde ABD askeri tesislerinin toplam arazi alanlarının yüzde 70,6'sına ev sahipliği yapıyor.

Ülkenin en güneybatısında yer alan adaya, füze denemelerini artıran Kuzey Kore ile bölgede askeri faaliyetlerini artıran Çin'e karşı "stratejik önem" atfediliyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Okinawa'da Vali Tamaki seçimlerde güven tazeledi - Son Dakika

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