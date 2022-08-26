Temsilciler Meclisi (Şuugiin) eski üyesi ve vali adayı Şimoji Mikio da "Okinawa'yı değiştireceğini" belirterek, üssü, ticari ve askeri uçuşlara açık havalimanı haline getireceğini söyledi.

En güneydeki ada eyaletinde 11 Eylül 'de gerçekleşecek seçimlerin kampanya dönemi, iktidar ve muhalefetin yarışına sahne olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › ABD üsleriyle dolu Okinawa'da kritik valilik seçim yarışı başladı - Son Dakika

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