Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Sorumlusu Akifumi Doma'dan Adıyaman'a ziyaret - Son Dakika
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Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Sorumlusu Akifumi Doma'dan Adıyaman'a ziyaret

01.03.2022 15:55

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Sorumlusu Akifumi Doma Adıyaman'ın Kahta ilçesini ziyaret etti.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Sorumlusu Akifumi Doma Adıyaman'ın Kahta ilçesini ziyaret etti.

Doma, 2019 yılında Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından hayata geçirilen proje ile kurulan Kadın Gelişim Merkezini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı, kurslarda eğitim gören kadınlarla sohbet etti.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Sorumlusu Akifumi Doma, 2001 yılından itibaren 75 projeye destek verdiklerini söyledi.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Doma şöyle konuştu: "Böyle bir program kapsamında gerçekleştirilen Kadın Gelişim Merkezi'ni ziyarete geldik ve bu dönemdeki çalışmaları gözlemledik. Bu projenin amacı 450 kadına açılacak olan kurslar ile eğitmektir. Fakat burada gördük ki bu sayı hedeflediğimiz rakamın üzerine çıkılmış. Buraya katılım gösteren kadınların ne kadar enerji dolu olduğunu gördük ve bu merkezin ne kadar faydalı olduğunu gözlemledik. Japonya Büyükelçiliği olarak çok iyi bir proje gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. Bundan sonra da bu merkezimiz kadınlara hizmet vermeye devam edecektir." dedi.

Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, ilçe adına Japonya Büyükelçiliğine teşekkür ederek hediye takdim etti.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Sorumlusu Akifumi Doma'dan Adıyaman'a ziyaret
Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Sorumlusu Akifumi Doma'dan Adıyaman'a ziyaret
Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Sorumlusu Akifumi Doma'dan Adıyaman'a ziyaret

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Sorumlusu Akifumi Doma'dan Adıyaman'a ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Sorumlusu Akifumi Doma'dan Adıyaman'a ziyaret - Son Dakika
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