Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinde eski Başbakan Abe Şinzo için taziye defteri açıldı - Son Dakika
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Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinde eski Başbakan Abe Şinzo için taziye defteri açıldı

11.07.2022 11:30
Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinde eski Başbakan Abe Şinzo için taziye defteri açıldı

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinde, seçim kampanyasına destek için açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında vurularak öldürülen eski Başbakan Abe Şinzo için taziye defteri açıldı.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinde, seçim kampanyasına destek için açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında vurularak öldürülen eski Başbakan Abe Şinzo için taziye defteri açıldı.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro taziye defterini ilk imzalayan oldu.

Büyükelçi Suzuki, defteri imzalamasının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Merhum eski Başbakan Abe, her zaman yüksek perspektiften stratejik düşünceye sahip olmuş ve güçlü sorumluluk anlayışıyla hareket etmiştir. Abe, Japon halkı için örnek bir isim ve çok önemli bir devlet adamıdır." dedi.

Suzuki, son derece menfur saldırı nedeniyle tüm Japonya'nın şok içinde olduğu anlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türkiye'den gelen destek mesajlarının iki ülke arasındaki dayanışmayı bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Abe Şinzo'nun Türkiye ve Japonya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için çok çaba harcadığına dikkati çeken Suzuki, "Merhum Başbakan Abe, Türkiye'nin stratejik ve jeopolitik önemini güçlü şekilde algılamış ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesini teşvik etmiştir." ifadesini kullandı.

Taziye defterini çeşitli ülkelerden yabancı diplomatlar ve ziyaretçiler de imzaladı.

Pazartesi-salı günleri açık olacak taziye defteri, 10.00-16.00 arasında imzalanabilecek.

Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo, silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti

Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo, 8 Temmuz'da, Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için Nara kentindeki Yamato-Saidaiji İstasyonu karşısındaki açık hava etkinliğinde konuşma yaptığı esnada göğsünden vurulmuştu.

Saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abe, kurtarılamamıştı.

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Kaynak: AA

Japonya, Suzuki, Ankara, Güncel, Son Dakika

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