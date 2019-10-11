Son Dakika Haberleri: Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Kırşehir'de
Son Dakika Güncel Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Kırşehir'de

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Kırşehir'de

1 saat önce

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Kırşehir'de, System.String[]

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Akın, ziyarette yaptığı konuşmada, Büyükelçi Miyajima'yı Kırşehir'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, iki ülke arasındaki dostluk bağlarının iyi olduğunu ifade etti.


Miyajima da Kırşehir halkının son derece misafirperver olduğunu dile getirdi.

Daha sonra Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nu ziyaret eden Miyajima, Kaman ilçesindeki Japon Bahçesi'ni ziyaret eden turist sayısının her geçen gün arttığını, bundan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Miyajima, gazetecilerin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin soruları üzerine de Suriye sorunu ortaya çıkalı 8 yıl olduğunu hatırlattı.

Suriyeli mülteciler konusunda Türkiye'ye maddi destek verdiklerini söyleyen Miyajima, " Şanlıurfa'da Türk vatandaşlarından yaralananların olduğunu ve küçük bir çocuğun hayatını kaybettiğini duymuştum. Sayın Cumhurbaşkanının Suriye'deki sivil insanların zarar görmemesi için çalıştığını biliyorum, duyuyorum. Bu problemin karmaşık bir problem olduğunu biliyorum." dedi.

Başkan Selahattin Ekicioğlu ise, Kapadokya'ya gelen turistlerin bir kısmının Kırşehir'e gelmesi ve burada konaklaması için çalıştıklarını, kentin ziyaret edilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir, Japonya, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:12 Kaynak: AA
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