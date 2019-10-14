Son Dakika Haberleri: Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Uşak'ta
Son Dakika Güncel Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Uşak'ta

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Uşak'ta

1 saat önce

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ı ziyaret etti.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Uşak'ta, System.String[]

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ı ziyaret etti.

Büyükelçi Miyajima ve beraberindeki heyet, özel bir okuldaki programa katılmak üzere geldikleri kentte Vali Kocabıyık'a ziyarette bulundu.

Uşak Valiliği Şeref Defteri'ni imzaladıktan valilik makamına geçen Büyükelçi Miyajima, Kocabıyık'la bir süre sohbet etti.

Funda Kocabıyık, Japonya, Ankara, Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 08:54 Kaynak: AA
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