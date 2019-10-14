Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Uşak'ta

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ı ziyaret etti.

Büyükelçi Miyajima ve beraberindeki heyet, özel bir okuldaki programa katılmak üzere geldikleri kentte Vali Kocabıyık'a ziyarette bulundu.

Uşak Valiliği Şeref Defteri'ni imzaladıktan valilik makamına geçen Büyükelçi Miyajima, Kocabıyık'la bir süre sohbet etti.