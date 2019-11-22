Son Dakika Haberleri: Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajiami, Erciyes Üniversitesi'nde
Son Dakika Güncel Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajiami, Erciyes Üniversitesi'nde - Son Dakika

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajiami, Erciyes Üniversitesi'nde

6 saat önce

Bir dizi program çerçevesinde Kayseri'ye gelen Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Erciyes Üniversitesi'nde Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret ederek, ardından Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen Japon Film Festivaline katıldı.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajiami, Erciyes Üniversitesi'nde, System.String[]

Bir dizi program çerçevesinde Kayseri'ye gelen Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Erciyes Üniversitesi'nde Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret ederek, ardından Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen Japon Film Festivaline katıldı.


Büyükelçi Miyajima'nın, Erciyes Üniversitesi'ndeki ilk durağı Rektörlük oldu. Rektörlük binası önünde Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış tarafından karşılanan Büyükelçi Miyajima, daha sonra makama geçti. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ile Büyükelçi Akio Miyajima, Erciyes Üniversitesi ile Japonya'daki üniversiteler arasında yapılabilecek eğitim işbirlikleri konusunda fikir alış verişinde bulundu. Ziyaretin sonunda Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Büyükelçi Miyajima'ya plaket takdim etti.


Rektörlük ziyaretinin ardından Edebiyat Fakültesine geçen Büyükelçi Miyajima, burada Japon Film Festivaline katıldı ve '21. Yüzyılda Asya' konulu konferans verdi. - KAYSERİ

Erciyes Üniversitesi, Japonya, Rektör, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:52 Kaynak: İHA
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