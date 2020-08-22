Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Mıyajıma Akio, Malatya'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Mıyajıma Akio, Malatya'daki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü'nü gezdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak amacıyla kente gelen Büyükelçi Akio Miyajima kentin tarihi ve turistik yerlerini inceledi,

Akio, Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü'nü gezdi.

Gürkan, höyüğün tarihi hakkında bilgi vererek, "Aslantepe M.Ö. 4 bin yıllara kadar tarihlenen bir merkez. Dünyadaki ilk bürokratik devlet yapısı burada şekillenmiş. Dünyadaki ilk yerleşik hayatın, muhasebe kayıtlarının, gümrükleme işlemlerinin, taş devrinden, demir devrine evirmesi ve ilk kılıcın burada bulunması dünya tarihi ve kültürü açısında büyük bir bulgudur. Şu an burası UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde. Bizler UNESCO kalıcı listesine alınması için girişimlerde bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Darende ilçesine geçen Akio, Japonya'dan sağlanan kaynakla gerçekleştirilen "Balaban Kadın Eğitim ve Dayanışma Evi"ni ziyaret ederek, burada yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.