Japonya'dan, Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanlara 3,5 milyon dolar insani yardım - Son Dakika
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Japonya'dan, Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanlara 3,5 milyon dolar insani yardım

21.09.2022 17:50
Japonya'dan, Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanlara 3,5 milyon dolar insani yardım

Japonya'nın, Bangladeş'teki Arakanlı Müslüman (Rohingya) mültecilere 3,5 milyon dolar insani yardım sağlayacağı bildirildi.

Japonya'nın, Bangladeş'teki Arakanlı Müslüman (Rohingya) mültecilere 3,5 milyon dolar insani yardım sağlayacağı bildirildi.

Japonya ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) arasında, Bangladeş'teki Cox's Bazar ve Bhasan Char kamplarındaki Arakanlı mültecilere korunma ve yardım sağlanmasını kapsayan partnerlik anlaşması imzalandı.

Anlaşmayı, UNHCR Bangladeş Temsilcisi Johannes Van Der Klaauw ile Japonya'nın Dakka Büyükelçiliği duyurdu.

Van Der Klaauw, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bhasan Char ve Cox's Bazar kamplarındaki Arakanlı mültecilere himaye ve insani yardım sağlayacak yeni 3,5 milyon dolarlık partnerlik anlaşması için çok teşekkürler Japonya." ifadelerini kullandı.

Klaauw, Bangladeş'in başkenti Dakka'dan yaptığı açıklamada da "Japonya, Bhasan Char'da insani müdahaleyi ilk destekleyendi. (Japonya'nın) katkıları, UNHCR'ye (Bhasan Char) Ada'da, korunma ve temel hizmetler dahil yerel sivil toplum faaliyetlerinin güçlendirilmesini sağladı." ifadelerini kullandı.

Japonya'nın Dakka Büyükelçisi İTO Naoki de yaptığı açıklamada, Cox's Bazar kampına ziyaretinde UNHCR'ın özverili çalışmalarını gördüğünü belirterek, "Arakan krizi altıncı yılına girerken hem Myanmar'a erken geri dönüş için her türlü çabayı gösterirken hem mültecilerin daha iyi ve onurlu yaşamları için fon sağlamaya devam etmek kaçınılmaz." ifadelerini kullandı.

Anlaşma kapsamında UNHCR, her iki mülteci kampında da yasal ve toplum temelli himaye ile sağlık, hijyen, sıhhiye, beslenme desteğine erişim dahil temel hizmetler odaklı insani yardımlarını sürdürecek.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Bangladeş, Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'dan, Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanlara 3,5 milyon dolar insani yardım - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya'dan, Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanlara 3,5 milyon dolar insani yardım - Son Dakika
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