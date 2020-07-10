Japonya'nın başkenti Tokyo bugün de vak'a rekoru kırdı - Son Dakika

Japonya'nın başkenti Tokyo bugün de vak'a rekoru kırdı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da tespit edilen yeni tip korona virüs (Covid-19) vak'a sayısı iki gün üst üste rekor kırdı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da tespit edilen yeni tip korona virüs (Covid-19) vak'a sayısı iki gün üst üste rekor kırdı. Başkentte dün salgının başlangıcından bu yana en yüksek sayı olduğu açıklanan 224 enfeksiyonun ardından bugün ise 243 kişide Covid-19 tespit edildi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının başlamasından bu yana bir günde tespit edilen en yüksek sayı olan 224 vak'anın dün doğrulandığı Japonya'nın başkenti Tokyo'da bugün bir kez daha rekor sayıda vaka kayda geçti. Tokyo yerel hükümeti, başkentte bugün 243 kişide korona virüs tespit edildiğini bildirdi. Son gelişme ile birlikte Japonya genelindeki toplam vaka sayısı 21 bin 751'ye yükselirken, karantina gemisi Diamond Princess'in yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi ile havaalanı karantinalarında tespit edilen vak'aların toplam sayıya dahil olduğu belirtildi. Japonya'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 995 olarak açıklandı.

GECE KULÜPLERİ RİSK TEŞKİL EDİYOR

Vak'a sayısında yaşanan patlama Tokyo yerel hükümetini harekete geçirdi. Son günlerde tespit edilen enfeksiyonların çoğunun gece kulübü ve bar gibi eğlence merkezlerinden yayıldığını tespit eden yetkililerin ticari faaliyetlerine ara vermeyi kabul eden söz konusu işletmelere maddi destek sağlayacağı ifade edildi. Plana göre 10 gün süreyle kapalı kalacak bar ve gece kulüpleri Tokyo eyalet bütçesinden sübvansiyon alacak.

(Burak Ersoy/İHA)

Koronavirüs, Japonya, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 13:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Japonya'nın başkenti Tokyo bugün de vak'a rekoru kırdı - Son Dakika
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