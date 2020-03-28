- Japonya'nın başkenti Tokyo'da sakin hafta sonu- Halk tavsiyelere uydu, metropolde sokaklar boş... - Son Dakika
Son Dakika Güncel - Japonya'nın başkenti Tokyo'da sakin hafta sonu- Halk tavsiyelere uydu, metropolde sokaklar boş... - Son Dakika

- Japonya'nın başkenti Tokyo'da sakin hafta sonu- Halk tavsiyelere uydu, metropolde sokaklar boş...

7 saat önce

- Japonya'nın başkenti Tokyo'da sakin hafta sonu Halk tavsiyelere uydu, metropolde sokaklar boş kaldı Korona virüsü vakalarında ardı ardına yaşanan hızlı artışla gündeme gelen Japonya'nın başkenti Tokyo'da halk "Hafta sonu evde kalın" çağrısına kulak verdi, sokaklar boş kaldı.

- Japonya'nın başkenti Tokyo'da sakin hafta sonu

Halk tavsiyelere uydu, metropolde sokaklar boş kaldı

TOKYO - Korona virüsü vakalarında ardı ardına yaşanan hızlı artışla gündeme gelen Japonya'nın başkenti Tokyo'da halk "Hafta sonu evde kalın" çağrısına kulak verdi, sokaklar boş kaldı. Ticari işletmelerin çoğu kepenk kapatsa da, az sayıda Tokyo sakini uyarılara aldırış etmeyerek hafta sonunu dışarıda geçirdi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü vakalarının dün yeni bir rekor kırdığı başkent Tokyo'da halk, "Bu hafta sonu evde kalın" çağrısına kulak verdi, metropolün en popüler semtlerinde dahi sokaklar boş kaldı. Birçok ticari işletme zorunlu olmamasına rağmen hafta sonu süresince kepenk kapatırken, kalabalıklığı ile ünlü Tokyo trenleri de bugün alışılmadık şekilde tenha bir gün geçirdi. Dünyanın en kalabalık yaya geçidi olarak bilinen Shibuya semtindeki yaya geçidinde, her günkü manzaranın aksine yerli ve yabancı yüz binler yerine az sayıda Tokyo sakini ve turist kameralara yansıdı. Bir diğer turistik merkez olan Harajuku'daki Takeshita Caddesi de hayalet şehri andırdı. Tokyo yerel hükümetinin sorumluluğunda bulunan parklarda da güvenlik görevlileri yaptıkları anonslarla kapatma kararı alındığını ziyaretçilere duyurdu.

Bazı turist ve Japonlar yasağa aldırmadı

Tokyo yerel hükümeti ve Japonya merkezi hükümetinden yapılan uyarılara rağmen, bazı turistler ve Japon vatandaşları hafta sonunu dışarıda geçirmeyi tercih etti. Türkiye'den Japonya'ya gelen Alahaddin Aslan, "Bugün uyarılara rağmen çıktım, ancak halletmem gereken bir iş vardı. Tehlikeli olduğunu biliyorum. Hepimiz korkuyoruz. Bu hafta sonu muhtemelen son olacak ve haftaya dışarı çıkmayacağım" şeklinde konuştu.

Osaka'dan Tokyo'ya gezi amacıyla geldiğini belirten Ichıko Onada ise, "Tehlikeli olduğunun farkındayım. Ancak dışarı çıkmasam, arkadaşlarımı göremeyecektim. Kendi sorumluluğumu alarak Tokyo'ya onları görmeye geldim" ifadelerini kullandı.

Fransa'dan gelen Frederic Dubois de "Bence biraz tehlikeli. Dikkatli olmalıyız. Tokyo'da görmemiz gereken yerler vardı ve dışarıya çıktık. Elimizden geldiğinde dikkat etmeliyiz. Bugün çok fazla insan dışarıda değil. Birçok mağaza kapalı. Bu konuda biraz şaşırdım" diye konuştu.

Kritik eşik uyarısı

Üst üste iki gün boyunca rekor sayıda vaka kaydedilen Tokyo'da yalnızca dün 40 yeni vakaya rastlanmış, Tokyo Valisi Yoriko Koike yaptığı açıklamada "Kritik eşikteyiz, hafta sonu evde kalın" çağrısında bulunmuştu. Tokyo'da en güzel mevsimin yaşandığını belirten Koike, "Kiraz çiçekleri seneye de açacak, lütfen parklara gitmeyin ve hafta sonunu evde geçirin" ifadelerini kullanmıştı. Bu gelişmelerin ardından Tokyo hükümeti bazı parkların geçici olarak kapatıldığını duyurmuş, birçok ticari işletme ise faaliyetlerini geçici olarak askıya almıştı.

- Japonya'nın başkenti Tokyo'da sakin hafta sonu- Halk tavsiyelere uydu, metropolde sokaklar boş...

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 03:00 Kaynak: İHA

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