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Japonya'nın batısında savaş uçağı radardan kayboldu - Son Dakika

Japonya'nın batısında savaş uçağı radardan kayboldu

31.01.2022 13:15
Japonya'nın batısında savaş uçağı radardan kayboldu

Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaletinde F-15 savaş uçağıyla kalkıştan sonra irtibatın kesildiği bildirildi.

Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaletinde F-15 savaş uçağıyla kalkıştan sonra irtibatın kesildiği bildirildi.

Kamu yayıncısı NHK'nin Savunma Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı haberinde, F-15'in kalkış sonrası radardan kaybolduğu belirtildi.

F-15 savaş uçağının Japon Denizi (Doğu Denizi) kıyısında bulunan İşikawa eyaletindeki Komatsu üssünden havalandığı kaydedildi.

İçinde iki kişinin bulunduğu uçağın düşmüş olabileceği ifade edildi.

Eyaletin başkenti Kanazawa'da Sahil Güvenlik Birimleri, arama-kurtarma faaliyetleri için devriye botlarını görevlendirdi.

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Japonya, Savaş, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Japonya'nın batısında savaş uçağı radardan kayboldu - Son Dakika
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