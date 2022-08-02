Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, gün içerisinde sıcaklık aralarında Kumagaya kentinin de bulunduğu bazı bölgelerde de 41, Nagoya 'da 39 ve başkent Tokyo 'da 37 dereceye çıkacak.

Kaynak: AA

Japonya, Nagoya, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Japonya'da halk sıcak havaya karşı uyarıldı - Son Dakika

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