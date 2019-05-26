Son Dakika Haberleri: Japonya'nın doğu kıyısı açıklarında iki yük gemisi çarpıştı

Japonya'nın doğu kıyısı açıklarında iki yük gemisi çarpıştı

3 saat önce

Japonya'nın doğu kıyısı açıklarında Pasifik Okyanusu'nda iki yük gemisinin çarpışması sonucu mürettebattan 4'ü kayboldu.

Japonya'nın doğu kıyısı açıklarında iki yük gemisi çarpıştı, System.String[]
Japonya'nın doğu kıyısı açıklarında Pasifik Okyanusu'nda iki yük gemisinin çarpışması sonucu mürettebattan 4'ü kayboldu.
Kyodo'da yer alan habere göre, Japonya'ya ait iki yük gemisinin İnubosaki'nin 12 kilometre açığında çarpışması nedeniyle gemilerden biri battı.
Sahil güvenliği yetkilileri, batan geminin mürettebatından 4'ünün kaybolduğunu kaydetti.
Sis nedeniyle kayıpları arama çalışmalarının zorlukla yürütüldüğünü belirten yetkililer, diğer geminin mürettebatının durumunun iyi olduğunu ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 01:47 Kaynak: AA
Kyodo, Pasifik Okyanusu, Japonya, Güncel
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