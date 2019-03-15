Japonya'nın E-kakashi Sistemiyle Kolombiyalı Çiftçiler Pirinç Üretimlerini Nasıl Artırdı?
1 saat önce
Global Japan'ın bu bölümünde, Japon bilim insanlarının geliştirdikleri tarım teknolojisini Kolombiya'daki meslektaşlarıyla nasıl paylaştıkları ve IoT teknolojisinin yardımıyla verimi artırdıkları yeni cins pirinçleri nasıl ürettikleri konu alınıyor.
Global Japan'ın bu bölümünde, Japon bilim insanlarının geliştirdikleri tarım teknolojisini Kolombiya'daki meslektaşlarıyla nasıl paylaştıkları ve IoT teknolojisinin yardımıyla verimi artırdıkları yeni cins pirinçleri nasıl ürettikleri konu alınıyor.…
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:51 Kaynak: Youtube
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