Son Dakika Haberleri: Japonya'nın E-kakashi Sistemiyle Kolombiyalı Çiftçiler Pirinç Üretimlerini Nasıl Artırdı?

Japonya'nın E-kakashi Sistemiyle Kolombiyalı Çiftçiler Pirinç Üretimlerini Nasıl Artırdı?

1 saat önce

Global Japan'ın bu bölümünde, Japon bilim insanlarının geliştirdikleri tarım teknolojisini Kolombiya'daki meslektaşlarıyla nasıl paylaştıkları ve IoT teknolojisinin yardımıyla verimi artırdıkları yeni cins pirinçleri nasıl ürettikleri konu alınıyor.

Global Japan'ın bu bölümünde, Japon bilim insanlarının geliştirdikleri tarım teknolojisini Kolombiya'daki meslektaşlarıyla nasıl paylaştıkları ve IoT teknolojisinin yardımıyla verimi artırdıkları yeni cins pirinçleri nasıl ürettikleri konu alınıyor.…

İLGILI HABERLER : https://tr.euronews.com/2019/03/15/ja...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:51 Kaynak: Youtube

Japon, Kolombiya, Genel
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