Japonya'nın en büyük hava yolu şirketlerinden ANA 5 yılda iş gücünü yüzde 20 azaltacak

Japonya'nın en büyük hava yolu şirketlerinden All Nippon Airways (ANA), gelecek 5 yıl içinde iş gücünü yüzde 20 azaltmayı planlıyor.

Japonya'nın en büyük hava yolu şirketlerinden All Nippon Airways (ANA), gelecek 5 yıl içinde iş gücünü yüzde 20 azaltmayı planlıyor. Kyodo ajansının haberine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkisi sonucu şirket, masrafların hafifletilmesi için iş gücünde daralmaya gidecek. Her yıl yaklaşık 3 bin kişiyi işe alan firma, 2021 mali yılı itibarıyla yeni personel alımını azaltacak ve 2021'de 700, 2022'de de 200 kişilik yeni istihdam sağlayacak. Her yıl yaklaşık 2 bin kişinin emeklilik dahil doğal sebeplerle ayrıldığı şirketin iş gücü Mart 2026'ya kadar 38 binden 30 bine kadar düşürülecek. Nisan-aralık 2020 döneminde 2,94 milyar dolar net kar kaybı açıklayan ANA, mevcut mali yılda 4,85 milyar dolar net kayıp beklediğini duyurmuştu.

Japonya, Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Japonya'nın en büyük hava yolu şirketlerinden ANA 5 yılda iş gücünü yüzde 20 azaltacak - Son Dakika Ekonomi

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