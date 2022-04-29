Japonya'nın en büyük havayollarından ANA mevcut mali yılda kar hedefliyor - Son Dakika
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Japonya'nın en büyük havayollarından ANA mevcut mali yılda kar hedefliyor

29.04.2022 09:13
Japonya'nın en büyük havayollarından ANA mevcut mali yılda kar hedefliyor

Japonya'nın en büyük havayollarından All Nippon Airways (ANA) mevcut mali yılda kara geçmeyi hedeflediğini duyurdu.

Japonya'nın en büyük havayollarından All Nippon Airways (ANA) mevcut mali yılda kara geçmeyi hedeflediğini duyurdu.

Havayolu firmasının açıklamasına göre, ANA, Kovid-19'un getirdiği seyahat daralmasıyla son 2 yılda yaşadığı zarardan kurtulmayı planlıyor.

Buna göre Japon firma, Mart 2023'te sona erecek 2022 mali yılında 21 milyar yen (164 milyon dolar) net kara erişmeyi hedefliyor.

ANA mali yıl gelirlerinin, önceki mali yıla kıyasla yüzde 62,7 artarak 1,66 trilyon yene (12,7 milyar dolar) erişeceğini tahmin ediyor.

Net kara, Kovid-19 sonrası artan seyahat kapsamlı talepler ile hükümetin antivirüs önlemlerini hafifletmesinin etki etmesi bekleniyor.

ANA Holdings Başkanı Şibata Koji, masrafları düşürerek karlılığı artırdıklarını, zarar etmemek için tüm talepleri dikkate alacaklarını belirtti.

Son 2 yıldır net kayıp

ANA, Mart 2022'de sona eren 2021 mali yılında 143,6 milyar yen (1,1 milyar dolar) net kayıp verdiğini açıkladı.

Söz konusu dönemde havayolu firmasının satış gelirleri yüzde 40 artışla 1 trilyon yen (7,6 milyar dolar) olarak kayda geçti.

Firmanın Mart 2021'de sona eren 2020 mali yılı net kaybı ise 404,6 milyar yen olarak kaydedilmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'nın en büyük havayollarından ANA mevcut mali yılda kar hedefliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya'nın en büyük havayollarından ANA mevcut mali yılda kar hedefliyor - Son Dakika
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