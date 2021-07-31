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Japonya'nın en büyük havayollarından ANA'nın ilk çeyrek kaybında Kovid-19 etkisi sürüyor - Son Dakika

Japonya'nın en büyük havayollarından ANA'nın ilk çeyrek kaybında Kovid-19 etkisi sürüyor

31.07.2021 07:58
Japonya'nın en büyük havayollarından ANA'nın ilk çeyrek kaybında Kovid-19 etkisi sürüyor, System.String[]

Japonya'nın en büyük havayollarından All Nippon Airways (ANA) Nisan-Haziran 2021 çeyreğinde 51,16 milyar yen (470 milyon dolar) net kayıp yaşadı.

Japonya'nın en büyük havayollarından All Nippon Airways (ANA) Nisan-Haziran 2021 çeyreğinde 51,16 milyar yen (470 milyon dolar) net kayıp yaşadı.

2021 mali yılı ilk çeyrek verilerini kapsayan açıklamasında ANA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının hava yolu seyahat sektörüne yansıması dikkati çekti.

Japon firma Kovid-19 salgının etkisinin net kaybı olumsuz etkilediğini, filo daraltmayı kapsayan masraf düşürücü önlemler ile kargo sektöründeki toparlanmalarla net kaybı olumlu etkilediğini açıkladı.

Buna göre ANA, 2021 mali yılı ilk çeyreğinde 51,16 milyar yen (470 milyon dolar) net kayıp yaşadı. Bu oran, 2020 mali yılı ilk çeyreğinde ise 108,8 milyar yen (984 milyon dolar) olarak kayda geçmişti.

Önceki mali yılın aynı döneminde 159 milyar yen (1,44 milyar dolar) işletme kaybı kaydeden ANA, Nisan-Haziran 2021 periyodunda ise 64,6 milyar yen (588 milyon dolar) işletmek kaybına uğradı.

ANA satışları ise son 3 aylık periyotta, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 63,6 yükselerek 198,9 milyar yene (1,81 milyar dolar) çıktı. Yerel uçuşlarda 3,2 milyon yolcu taşıyan Japon firma, uluslararası uçuşlarda ise 131 bin 361 yolcu taşıdı.

Yarı iletken çip, otomobil parçası ve elektronik ürün nakliyat oranlarının artışa geçmesiyle, ANA'nın uluslararası kargo bölümü gelirleri 66 milyar yen (601 milyon dolar) olarak kayda geçti. Geçen mali yılın aynı döneminde 25,4 milyar yen (231 milyon dolar) kargo geliri kaydedilmişti.

ANA Finans Direktörü Fukuzawa İçiro, düzenlediği basın toplantısında, "Halen durumumuz ciddiyetini koruyor ancak uçuş rezervasyonları yaza yönelik yükseliş trendinde." dedi.

Japonya içi uçuşların Haziran'da "dibi gördüğünü" anımsatan Fukuzawa, "En kötünün geçtiğini söyleyebilmek iyi olurdu fakat artık çıkışa geçiyor olduğumuzu söyleyebilmek daha doğru bir değerlendirme." dedi.

2020 mali yılında 404,6 milyar yen (3,68 milyar dolar) net kayıp yaşayan ANA, Mart 2022'de sona erecek 2021 mali yılında ise 3,5 milyar yen (31,9 milyon dolar) net kar bekliyor.

Haziran, Japonya, Nisan, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'nın en büyük havayollarından ANA'nın ilk çeyrek kaybında Kovid-19 etkisi sürüyor - Son Dakika


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