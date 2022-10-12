Japonya'nın Epsilon-6 tip roketi seyir halindeyken kendini imha etti

Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansına (JAXA) ait Epsilon-6 tip roketin fırlatılışı başarısızlıkla sonuçlandı. JAXA, güneybatıdaki Kagoşima eyaletindeki Uçinoura Uzay Merkezinden yerel saatle 09.50 sularında Epsilon-6 roketini fırlattı. Kargosunda ticari amaçlı dahil 8 uydu taşıyan, 26 metre uzunluğunda ve 95 tonluk roket, fırlatılışın akabinde seyir halindeyken kendini imha etti.

Japonya'nın Uzay Ajansı, Epsilon Roketinin Kendi Kendini İmha Etmesi Direktifini Verdi

Kaynak: AA

Japonya, Teknoloji, Son Dakika

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