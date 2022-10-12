Japonya'nın Epsilon-6 tip roketi seyir halindeyken kendini imha etti - Son Dakika
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Japonya'nın Epsilon-6 tip roketi seyir halindeyken kendini imha etti

12.10.2022 07:28
Japonya'nın Epsilon-6 tip roketi seyir halindeyken kendini imha etti

Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansına (JAXA) ait Epsilon-6 tip roketi, fırlatılmasının ardından seyir halindeyken kendini imha etti.

Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansına (JAXA) ait Epsilon-6 tip roketin fırlatılışı başarısızlıkla sonuçlandı.
JAXA, güneybatıdaki Kagoşima eyaletindeki Uçinoura Uzay Merkezinden yerel saatle 09.50 sularında Epsilon-6 roketini fırlattı.

Kargosunda ticari amaçlı dahil 8 uydu taşıyan, 26 metre uzunluğunda ve 95 tonluk roket, fırlatılışın akabinde seyir halindeyken kendini imha etti.

GÜVENLİ SEYRİN KORUNMAYACAĞI FARK EDİLEREK İMHA EMRİ VERİLDİ

Ajans roketin, yükselme esnasında sorun yaşadığını ve güvenli seyrini korumayacağının anlaşılmasıyla rokete, imha emri verildiğini aktardı. Eğitim, Kültür, Spor Bilim ve Teknoloji Bakanlığı yetkilisi, roketin imhası sonrası bölge genelinde hasar tespit edilmediğini açıkladı.

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Kaynak: AA

Japonya, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Japonya'nın Epsilon-6 tip roketi seyir halindeyken kendini imha etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya'nın Epsilon-6 tip roketi seyir halindeyken kendini imha etti - Son Dakika
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