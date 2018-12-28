Son Dakika Haberleri: Japonya'nın Gümrük İndirimi ABD'nin İhracatını Vuracak

Japonya'nın Gümrük İndirimi ABD'nin İhracatını Vuracak

1 saat önce

Japonya'nın, tarım ürünü ithalatı yaptığı ABD dışındaki ülkelere, 2019'dan itibaren uygulayacağı gümrük tarifelerinde indirim ve kolay kotalardan, ABD'nin Japonya'ya ihracatının büyük ölçüde zarar görmesi bekleniyor.

Japonya'nın Gümrük İndirimi ABD'nin İhracatını Vuracak, System.String[]
Japonya'nın, tarım ürünü ithalatı yaptığı ABD dışındaki ülkelere, 2019'dan itibaren uygulayacağı gümrük tarifelerinde indirim ve kolay kotalardan, ABD'nin Japonya'ya ihracatının büyük ölçüde zarar görmesi bekleniyor.

Trump yönetimi geçen yıl, aralarında Avustralya, Kanada, Şili ve Yeni Zelanda'nın da bulunduğu Trans-Pacific Ortaklığı'ndan (TPP) çıkmıştı. Bu ortaklığın içindeki ülkeler, ABD'nin tarım ürünleri ihracatında en büyük rakipleri olarak biliniyor.

The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, Japonya 1 Şubat'tan geçerli olmak üzere, ABD'nin  ayrıldığı TPP ortaklığındaki ülkelere uyguladığı gümrük vergilerinde büyük indirime gidecek.

Tokyo yönetimi, bunun yerine 28 Avrupa ülkesinin dahil olduğu Avrupa Birliği - Japon Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın (EPA) kurallarını uygulacak. Bu hamleyle ABD, Japonya gibi çok büyük bir ihracat pazarını kaybedecek.

Gazete, Japonya'nın Çin gibi Trump ile gümrük tarifeleri savaşına girmediğini, bunun yerine ABD dışındaki ithalat yaptığı ülkelerin sayısını artırma yoluna gittiğini yazdı.

ABD Tarım Bakanlığı'nın geçen Mayıs ayında hazırladığı raporda, Japonya'nın uygulayacağı yeni serbest ticaretin, ABD'nin Japonya'nın ithalatındaki payını büyük oranda düşüreceği ve bunun da ABD'li tarım ürünü ihracatçıların kazancını azaltacağı uyarısı yapılmıştı.

Japonya, 2017 yılında yaptığı 11.9 milyar dolarlık tarım ürünü ithalatıyla, ABD'nin dördüncü en büyük pazarı konumundaydı.

ABD Et İhracatı Federasyonu, Japonya'nın yeni ticaret anlaşmaları nedeniyle, bu ülkeye yapılan et ürünleri ihracatında beş yıl içinde 1 milyar dolarlık kayıp öngörüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:55 Kaynak: DHA

Ekonomi
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