Japonya'nın güneybatısında 5,8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Japonya'nın güneybatısında 5,8 büyüklüğünde deprem

02.10.2022 09:22
Japonya'nın güneybatısında 5,8 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın güneybatısındaki Miyazaki eyaleti açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya'nın güneybatısındaki Miyazaki eyaleti açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Miyazaki kıyıları açıklarında yerel saatle 12.02'de 5,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Ajans, depremin, bölgedeki Osumi Yarımadası açıklarında 30 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu.

Depremin ardından "dev dalga" uyarısı yapılmadı.

Sarsıntının Ehime, Saga, Kumamoto, Oita ve Kagoşima eyaletlerinde hissedildiği kaydedildi.

Kyushu Electric Power (Kyuden) tarafından işletilen Kagoşima'daki Sendai Nükleer Güç Tesisi'nde ise anormallik saptanmadı.

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Kaynak: AA

Japonya, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'nın güneybatısında 5,8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya'nın güneybatısında 5,8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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