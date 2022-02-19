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Japonya'nın hidrojenle çalışan ilk treni tanıtıldı - Son Dakika

Japonya'nın hidrojenle çalışan ilk treni tanıtıldı

19.02.2022 07:58
Japonya'nın hidrojenle çalışan ilk treni tanıtıldı

Japonya'nın "sıfır karbondioksit emisyonuna sahip" hidrojenle çalışan ilk treninin tanıtımı yapıldı.

Japonya'nın "sıfır karbondioksit emisyonuna sahip" hidrojenle çalışan ilk treninin tanıtımı yapıldı.

East Japan Railway (JR East) firması, Toyota ve Hitachi iş birliğiyle ürettiği "Japonya'nın hidrojenle çalışan ilk trenini" tanıttı.

Tren, çatısındaki tanklarda muhafaza ettiği hidrojenin havadaki oksijenle reaksiyona girmesi sonucu elektrik üretiyor.

Saatte 100 kilometre hıza ulaşabilen trenin Mart'tan itibaren test sürüşlerine girmesi, 2030'da piyasaya sürülmesi hedefleniyor.

Japon firma, "sıfır karbondioksit emisyonlu" yeni modeli, halihazırda kullandığı dizel taşıtların yerine kullanmayı planlıyor.

Japonya'da hidrojenle çalışan yolcu taşıt ve otobüsleri hizmet verebilirken ilgili kanun, trenlerin bu yakıtı kullanabilmesine izin vermiyor.

Kamu yayıncısına göre JR East, üretilen prototipe yönelik gerekli kanuni muafiyetlerin sağlanması için çaba sarf edecek.

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Japonya, TOYOTA, Tren, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'nın hidrojenle çalışan ilk treni tanıtıldı - Son Dakika


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