Japonya'nın İbaraki eyaleti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Tokyo 'nun kuzeydoğusunda Pasifik Okyanusu kıyısında bulunan İbaraki açıklarındaki deprem, yerel saatle 05.33'te ve 40 kilometre derinlikte kaydedildi.

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