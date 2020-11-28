Japonya'nın İbaraki eyaletinde balıkçı teknesi ile kargo gemisi çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

Japonya'nın İbaraki eyaletinde balıkçı teknesi ile kargo gemisi çarpıştı: 1 ölü

28.11.2020 05:33
Japonya'nın İbaraki eyaletinde balıkçı teknesi ile kargo gemisi çarpıştı: 1 ölü, System.String[]

Japonya'nın doğusundaki İbaraki eyaletinde balıkçı teknesinin kargo gemisine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Japonya'nın doğusundaki İbaraki eyaletinde balıkçı teknesinin kargo gemisine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Japonya Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamaya göre, İbaraki'nin Mito kentindeki Kaşima Limanı açıklarında balıkçı teknesinin kargo gemisine çarptığı ihbarı alındı.

Yerel saatle 05.35'teki ihbar sonrası olay yerine intikal eden güvenlik ekipleri, tekne batmadan içindeki 12 kişiyi kurtardı.

Hastaneye sevk edilen 5 kişiden biri müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Japonya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'nın İbaraki eyaletinde balıkçı teknesi ile kargo gemisi çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika


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