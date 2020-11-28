Hastaneye sevk edilen 5 kişiden biri müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Yerel saatle 05.35'teki ihbar sonrası olay yerine intikal eden güvenlik ekipleri, tekne batmadan içindeki 12 kişiyi kurtardı.

Japonya Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamaya göre, İbaraki'nin Mito kentindeki Kaşima Limanı açıklarında balıkçı teknesinin kargo gemisine çarptığı ihbarı alındı.

Son Dakika › Güncel › Japonya'nın İbaraki eyaletinde balıkçı teknesi ile kargo gemisi çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

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