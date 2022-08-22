Japon foto muhabiri Sasamoto 107 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Japon foto muhabiri Sasamoto 107 yaşında hayatını kaybetti

22.08.2022 16:34
Japon foto muhabiri Sasamoto 107 yaşında hayatını kaybetti

Japonya'nın ilk kadın foto muhabirlerinden Sasamoto Tsuneko, 107 yaşında yaşamını yitirdi.

Japonya'nın ilk kadın foto muhabirlerinden Sasamoto Tsuneko, 107 yaşında yaşamını yitirdi.

Kyodo ajansına göre, 1914 doğumlu kadın foto muhabir Sasamoto, 15 Ağustos'ta Kanagawa eyaletindeki bakım evinde hayatını kaybetti.

Sasamoto, Japonya Fotoğrafik Topluluğuna (PSJ) resmen kaydolan ilk Japon kadın foto muhabirlerinden biri olarak tanınıyordu.

Fotoğrafçılık alanında 70 yıl hizmet veren Sasamoto, İkinci Dünya Savaşı öncesi modern Japonya tarihinin belgeselini de çekmişti.

Sasamoto, General Douglas MacArthur yönetimindeki ABD güçlerinin Japonya'yı işgali ile ikili güvenlik anlaşması karşıtı protestoları fotoğraflamıştı.

1868-1912'deki Meiji dönemine ait Japon kadın portreleriyle de bilinen Sasamoto, 2016'da Lucie Awards "Yaşam Boyu Ödülüne" layık görülmüştü.

YORUMLAR
500
Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi: 'İstikrarlı Japonya-Çin ilişkilerini inşa edebilmeliyiz' Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi: 'İstikrarlı Japonya-Çin ilişkilerini inşa edebilmeliyiz'
Kaynak: AA

Japonya, Japon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japon foto muhabiri Sasamoto 107 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:05 Fenerbahçeli taraftar Valencia'ya neden "GOAT" diyor? İşte sosyal medyada gündem olan kelimenin anlamı
22:58 Bakan Koca güzel haberi verdi: Sağlık Bakanlığı'na 85 bin personel alınacak
22:41 Fenerbahçe'nin gol makinası Adana Demirspor'u da boş geçmedi!
22:14 Beşiktaş, ünlü futbolcu Dele Alli transferinde sona geldi! İstanbul'da olacağı tarih bile netleşti
22:06 Cumhurbaşkanı danışmanı Mariam Kavakcı, sosyal medyadan "Halifemiz Erdoğan" paylaşımı yaptı
21:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiliz basınına verdiği röportaja çok sinirlendi: Sadece acıyoruz
21:29 Alanyaspor'dan son dakika golü! Sivasspor sonunu getiremedi
21:20 Konyaspor, deplasmanda İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti
20:46 Kadıköy'de neler oluyor! 6. gol geldi
20:12 Parti görüntüleriyle tartışma yaratmıştı! Finlandiya Başbakanı Marin'in uyuşturucu testi negatif çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 23:45:01. #1.11#
SON DAKİKA: Japon foto muhabiri Sasamoto 107 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement