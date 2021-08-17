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Japonya'nın ilk ticari amaçlı kuantum bilgisayarı hizmete girdi - Son Dakika

Japonya'nın ilk ticari amaçlı kuantum bilgisayarı hizmete girdi

17.08.2021 08:07
Japonya'nın ilk ticari amaçlı kuantum bilgisayarı hizmete girdi, System.String[]

Japonya'nın ilk ticari amaçlı kuantum bilgisayarı, Tokyo Üniversitesi ve IBM Corp. iş birliğiyle hizmete girdi.

Japonya'nın ilk ticari amaçlı kuantum bilgisayarı, Tokyo Üniversitesi ve IBM Corp. iş birliğiyle hizmete girdi.

Kyodo ajansına göre ABD ve Çin rekabetinin sergilendiği kuantum bilgisayarlar sahasına Japonya da giriş yaptı.

Ülkenin ilk ticari amaçlı kuantum bilgisayarı, Tokyo Üniversitesi ve IBM Corp. iş birliğiyle Kanagawa eyaletinde hizmete girdi.

IBM üretimi bilgisayara, 2020'de kurulan sanayi-akademi merkezli konsorsiyumda üyeliği bulunan firmaların giriş ve araştırma yapma izni bulunuyor.

Konsorsiyumda Toyota, Sony, Mitsubishi Chemical, Keio Üniversitesi, Hitachi, Mitsubishi UFJ ve Yokogawa Electric kuruluşları yer alıyor.

"Fiilen çalıştıracak kadro yetişebilecek"

Kyodo ajansının haberine göre, Japan Research Institute Kıdemli Araştırmacısı Mase Hideyuki, kuantum bilgisayarların tam teşekküllü işletilmesine yönelik birçok teknik engelin bulunduğunu kaydetti.

Bu bilgisayarların geliştirilmesine yönelik küresel yarışın hızlandığını da sözlerine ekleyen Mase, "Japonya'da bir temel oluşması oldukça önemli çünkü bunu fiilen çalıştıracak kadrolar yetişebilecek." dedi.

Kuantum bilgisayarlar, ışık parçacıkları gibi hem dalga hem de parçacık özelliklerine sahip "kuantaları" kullanıyor ve geleneksel bilgisayarların aksine, çok sayıda kombinasyonu bir defada hesaplayabiliyor.

Karmaşık sorunları süper bilgisayarlardan çok daha hızlı çözme yeteneğine sahip kuantum bilgisayarların, yeni ilaçlar ve materyaller geliştirme, finansal modeller oluşturma, lojistik optimizasyonu ve dijital para kriptografisi alanlarında kullanılması hedefleniyor.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Tokyo Üniversitesi, Japonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'nın ilk ticari amaçlı kuantum bilgisayarı hizmete girdi - Son Dakika


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