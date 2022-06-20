Japonya'nın İşikawa eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Japonya'nın İşikawa eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem

20.06.2022 07:48
Japonya'nın İşikawa eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın İşikawa eyaletinin Noto Yarımadası'nda 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya'nın İşikawa eyaletinin Noto Yarımadası'nda 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, İşikawa'da yerel saatle 10.31'de 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Ajans, depremin 14 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu. Depremin ardından dev dalga uyarısı yapılmadı.

Başbakan Kişida Fumio, komşu Niigata ve Toyama eyaletlerinde de hissedilen sarsıntıda, bölge genelinde şimdiye kadar hasar tespit edilmediğini açıkladı.

Japan Railway (JR) East Demiyolları hızlı tren seferlerinde aksama yaşanmadığını duyurdu.

Hokuriku Electric Power (Rikuden) firması İşikawa'da bulunan Şika Nükleer Santralinde anormallik saptanmadığı bildirildi.

İşikawa'da dün meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremde 6 kişi yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Japonya'nın İşikawa eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya'nın İşikawa eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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