Başbakan Kişida Fumio, komşu Niigata ve Toyama eyaletlerinde de hissedilen sarsıntıda, bölge genelinde şimdiye kadar hasar tespit edilmediğini açıkladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Japonya'nın İşikawa eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

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