Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Nishimaki'den Vali Yazıcı'ya ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Nishimaki'den Vali Yazıcı'ya ziyaret - Son Dakika

Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Nishimaki'den Vali Yazıcı'ya ziyaret

28 dakika önce

Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti.

Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Nishimaki'den Vali Yazıcı'ya ziyaret, System.String[]

Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bazı temasları kapsamında kente gelen Nishimaki, ziyaretinde çalışmaları hakkında bilgi verdi.

20 yıl önce de İstanbul'da görev yaptığını anlatan Nishimaki, Türkiye'yi çok uzun zamandır tanıdığını belirterek, "Türkiye'yi çok seviyorum, ikinci vatanım diyebilirim. Türkiye ve Japonya arasında her zaman sıcak ve köklü ilişkiler olmuştur. Bizler de kişi ve kurumlar olarak bu ilişkilere katkı koyabilirsek çok mutlu oluruz. Ayrıca çalışmalarınızda uzmanı olduğumuz konularda her zaman destek vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Balıkesir'e ilk kez geldiğini ve kendisini memleketinde hissettiğini dile getiren Nishimaki, Türkiye ile Japonya'nın "iki devlet tek yürek" olduğunu vurguladı.

"Seyahat rotanızı Balıkesir'e çevirin"

Başkonsolos Nishimaki'yi ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti aktaran Vali Yazıcı da kente Japon tatilcilerin gelmesi için başkonsolostan destek istedi.

Balıkesir'in tarım, sanayi ve turizm alanında potansiyeli bulunan bir kent olduğuna dikkati çeken Vali Yazıcı, şunları kaydetti:

"Japonya ile dostluğu turizm alanında da pekiştirmek istiyoruz. İlimiz, verimli toprakları, tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri yönünden zengin bir yapıya sahiptir. Seyahat rotanızı Balıkesir'e çevirin. Şehrimizde gezilebilecek çok önemli turistik bölgelerimiz mevcut. Japon dostlarımız bu şehirden keyif alacaklardır."

Ersin Yazıcı, Balıkesir, İstanbul, Japonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:56 Kaynak: AA
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