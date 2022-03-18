Japonya'nın İwate eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Japonya'nın İwate eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem

18.03.2022 17:36
Japonya'nın İwate eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Tohoku bölgesinde bulunan İwate eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Tohoku bölgesinde bulunan İwate eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, İwate eyaleti açıklarında yerel saatle 23.25'te, 20 kilometre derinlikte 5,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

JMA, kıyı eyaletine yönelik tsunami uyarısında bulunmadı.

Tohoku'da yer alan kıyı eyaletleri Fukuşima ve Miyagi açıklarında 16 Mart'ta 7,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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Meteoroloji, Japonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'nın İwate eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya'nın İwate eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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