Son Dakika Haberleri: Japonya'nın Kararına Tepki Geldi

Japonya'nın Kararına Tepki Geldi

41 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Japonya'da Nisan ayında yürürlüğe girecek olan yabancıların oturma izinlerini düzenleyen yeni yasa kapsamında yabancı işçi kabul edilmeyecek ülkelere ilişkin yayınlanan taslak bildiride Türkiye'nin de yer alması hayal kırıklığına yol açmıştır" dedi.

Japonya'nın Kararına Tepki Geldi, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Japonya'da Nisan ayında yürürlüğe girecek olan yabancıların oturma izinlerini düzenleyen yeni yasa kapsamında yabancı işçi kabul edilmeyecek ülkelere ilişkin yayınlanan taslak bildiride Türkiye'nin de yer alması hayal kırıklığına yol açmıştır" dedi.

Sözcü Aksoy, Japonya'da yabancı kişilerin oturma izinlerini düzenleyen yeni yasa kapsamında yabancı işçi kabul edilmeyecek ülkelere ilişkin yayınlanan taslak bildiride Türkiye'nin de yer alması ile ilgili, "Japonya'da Nisan ayında yürürlüğe girecek olan yabancıların oturma izinlerini düzenleyen yeni yasa kapsamında yabancı işçi kabul edilmeyecek ülkelere ilişkin yayınlanan taslak bildiride Türkiye'nin de yer alması hayal kırıklığına yol açmıştır. Bu durum ülkelerimiz arasındaki köklü ve dostane ilişkiler ile stratejik ortaklık anlayışının ruhunu yansıtmamaktadır. Bu kararın en kısa sürede gözden geçirilerek düzeltileceğine inanıyoruz. Bu konuda Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Bakanlığımıza çağrılarak, duyduğumuz rahatsızlık kendisine iletilmiştir" ifadelerini kullandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:01 Kaynak: İHA

Türkiye, İşçi, Japonya, Güncel
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