Japonya'nın Kasım Ayı Sanayi Üretimi ve Perakende Satış Verilerinin Olumlu Gelmesi Bekleniyor

Reuters Ajansı'nın 24 Aralık Cuma günü sonuçlarını açıkladığı ekonomistler anketinde, Japonya'nın Kasım ayı sanayi üretiminin son beş ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edildi.

Kasım ayında ayrıca perakende satışların artması beklenirken, işsizlik oranının da yatay seyredeceği ve istihdam olanaklarının önümüzdeki aylarda artacağı öngörüldü.

Kasım ayında olumlu gelmesi beklenen bu veriler, Japon ekonomisinin bu yılın dördüncü çeyreğinde toparlanmış olma olasılığını da arttırdı. Virüs salgınının tekrar atak yapması nedeniyle, Temmuz ile Eylül ayları arasındaki dönemde hem özel hem de tüzel kişilerin güven endeksi en alt seviyelere gerilemişti.

Japonya Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın (METI) bu konulardaki resmi gerçekleşen verileri 28 Aralık sabahı kamuoyu ile paylaşması bekleniyor. Ankete katılan 16 uzman ekonomistin tahminlerine göre, sanayi üretiminin Kasım ayında aylık bazda %4, 8'lik bir artış kaydettiğinin açıklanması bekleniyor.

SMBC Nikko adlı yatırım danışmanlık firmasının ekonomistlerine göre, son aylarda Japonya'da otomotiv sektöründeki tedarik darboğazının bir miktar rahatlamasına bağlı olarak, otomobil üretiminde de büyük artış açıklanabileceği belirtildi.

Ayrıca ülkede üretilen genel makine ve teçhizat mallarına olan dış talebin güçlü olduğu ve dolayısıyla bu sektörlerdeki üretimin de büyük ölçüde artmasının beklendiği açıklandı.

Bakanlığın perakende satış verilerini sanayi verilerinden önce ayrıyeten 27 Aralık Pazartesi günü yayınlayacağı bildirildi.

Ekim ayında 1, 15 puan olan istihdam imkanı endeksinin Kasım ayında 1, 16 puana yükseleceği ve işsizlik oranının da yatay seyirle %2, 7'de kalacağı tahmin ediliyor.

İstihdam imkanı verilerinin Çalışma Bakanlığı'nca 28 Aralık Salı günü açıklanacağı ve işsizlik oranlarının da yine aynı gün ve saatte İç İşleri Bakanlığı'nca duyurulacağı öğrenildi.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü